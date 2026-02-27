BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jakarta, Hari Ini, Jumat, 27 Februari 2026

Ilustrasi--Pejalan menggunakan payung saat hujan mengguyur di kawasan Jalan Thamrin di Jakarta, Jumat (2/1/2026).(MI/Usman Iskandar)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Jumat, 27 Februari 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang.

Berdasarkan data terbaru, hampir seluruh wilayah administrasi Jakarta masuk dalam kategori Waspada. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas konvektif yang menguat, terutama pada siang hingga sore hari. Selain itu, wilayah penyangga seperti Bogor juga diprediksi mengalami hujan deras yang berpotensi meningkatkan debit air sungai menuju Jakarta.

Wilayah Pagi Siang Malam Suhu (°C) Kelembapan (%) Jakarta Barat Berawan Hujan Sedang Berawan 24 – 30 75 – 95 Jakarta Pusat Berawan Hujan Ringan Berawan 25 – 29 80 – 90 Jakarta Selatan Berawan Hujan Lebat Berawan 24 – 31 75 – 95 Jakarta Timur Berawan Hujan Lebat Berawan 24 – 31 75 – 95 Jakarta Utara Hujan Ringan Berawan Berawan 25 – 29 80 – 90 Kepulauan Seribu Hujan Ringan Berawan Berawan 26 – 28 80 – 85

Analisis Pemicu Cuaca Ekstrem

Peningkatan curah hujan di akhir Februari 2026 ini disebabkan oleh dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Jawa bagian barat. Pemanasan permukaan yang terjadi sejak pagi hari memicu pembentukan awan konvektif tebal (Cumulonimbus) pada siang hari, yang seringkali membawa angin kencang dan petir.

BMKG secara khusus memberikan catatan untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur agar mewaspadai potensi genangan air dan pohon tumbang. Pengendara juga diimbau untuk berhati-hati terhadap jarak pandang yang terbatas saat hujan lebat mengguyur.

Tips Menghadapi Cuaca Buruk Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat sampah.

Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin kencang.

Siapkan perlengkapan hujan (payung/jas hujan) bagi yang beraktivitas di luar ruangan.

Pantau perkembangan cuaca secara real-time melalui aplikasi resmi BMKG.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.