BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jakarta, Hari Ini, Jumat, 27 Februari 2026

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Jumat, 27 Februari 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang.
Berdasarkan data terbaru, hampir seluruh wilayah administrasi Jakarta masuk dalam kategori Waspada. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas konvektif yang menguat, terutama pada siang hingga sore hari. Selain itu, wilayah penyangga seperti Bogor juga diprediksi mengalami hujan deras yang berpotensi meningkatkan debit air sungai menuju Jakarta.
|Wilayah
|Pagi
|Siang
|Malam
|Suhu (°C)
|Kelembapan (%)
|Jakarta Barat
|Berawan
|Hujan Sedang
|Berawan
|24 – 30
|75 – 95
|Jakarta Pusat
|Berawan
|Hujan Ringan
|Berawan
|25 – 29
|80 – 90
|Jakarta Selatan
|Berawan
|Hujan Lebat
|Berawan
|24 – 31
|75 – 95
|Jakarta Timur
|Berawan
|Hujan Lebat
|Berawan
|24 – 31
|75 – 95
|Jakarta Utara
|Hujan Ringan
|Berawan
|Berawan
|25 – 29
|80 – 90
|Kepulauan Seribu
|Hujan Ringan
|Berawan
|Berawan
|26 – 28
|80 – 85
Peningkatan curah hujan di akhir Februari 2026 ini disebabkan oleh dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan secara signifikan di wilayah Jawa bagian barat. Pemanasan permukaan yang terjadi sejak pagi hari memicu pembentukan awan konvektif tebal (Cumulonimbus) pada siang hari, yang seringkali membawa angin kencang dan petir.
BMKG secara khusus memberikan catatan untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur agar mewaspadai potensi genangan air dan pohon tumbang. Pengendara juga diimbau untuk berhati-hati terhadap jarak pandang yang terbatas saat hujan lebat mengguyur.
