Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 20 Februari 2026: Waspada Hujan Petir

Ilustrasi(Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta untuk hari ini, Jumat, 20 Februari 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada mengingat sebagian besar wilayah Jakarta diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas beragam, mulai dari ringan hingga hujan disertai kilat/petir.

Berdasarkan data terbaru, kondisi cuaca pada pagi hari cenderung didominasi oleh awan tebal dan hujan ringan di wilayah pesisir utara. Namun, memasuki siang dan sore hari, dinamika cuaca menunjukkan peningkatan aktivitas awan konvektif yang berpotensi memicu hujan petir di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Tabel Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 20 Februari 2026 Wilayah Pagi Siang Malam Suhu (°C) Jakarta Pusat Hujan Ringan Berawan Tebal Hujan Ringan 25-29 Jakarta Utara Hujan Ringan Berawan Hujan Ringan 25-29 Jakarta Barat Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 24-29 Jakarta Selatan Berawan Hujan Petir Hujan Ringan 24-30 Jakarta Timur Berawan Hujan Petir Hujan Ringan 24-30

Peringatan Dini BMKG

BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat diprediksi terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur antara sore hingga menjelang malam hari.

Suhu udara rata-rata di Jakarta hari ini berada di kisaran 24 hingga 30 derajat Celsius. Tingginya tingkat kelembapan udara, yang mencapai 95 persen, dapat memicu rasa gerah (humid) sebelum turunnya hujan. Masyarakat diminta untuk mengantisipasi potensi genangan air di titik-titik rawan banjir serta selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi.

Tips Keselamatan saat Hujan

Gunakan aplikasi pemantau banjir untuk menghindari rute perjalanan yang terdampak genangan.

Pastikan peralatan elektronik terlindungi jika terjadi hujan petir yang cukup intens.

Selalu sedia payung atau jas hujan bagi pengguna transportasi umum dan pengendara roda dua.

