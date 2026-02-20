Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 20 Februari 2026: Waspada Hujan Petir

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta untuk hari ini, Jumat, 20 Februari 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada mengingat sebagian besar wilayah Jakarta diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas beragam, mulai dari ringan hingga hujan disertai kilat/petir.
Berdasarkan data terbaru, kondisi cuaca pada pagi hari cenderung didominasi oleh awan tebal dan hujan ringan di wilayah pesisir utara. Namun, memasuki siang dan sore hari, dinamika cuaca menunjukkan peningkatan aktivitas awan konvektif yang berpotensi memicu hujan petir di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
|Wilayah
|Pagi
|Siang
|Malam
|Suhu (°C)
|Jakarta Pusat
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|25-29
|Jakarta Utara
|Hujan Ringan
|Berawan
|Hujan Ringan
|25-29
|Jakarta Barat
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|24-29
|Jakarta Selatan
|Berawan
|Hujan Petir
|Hujan Ringan
|24-30
|Jakarta Timur
|Berawan
|Hujan Petir
|Hujan Ringan
|24-30
BMKG mengeluarkan peringatan dini bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat diprediksi terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur antara sore hingga menjelang malam hari.
Suhu udara rata-rata di Jakarta hari ini berada di kisaran 24 hingga 30 derajat Celsius. Tingginya tingkat kelembapan udara, yang mencapai 95 persen, dapat memicu rasa gerah (humid) sebelum turunnya hujan. Masyarakat diminta untuk mengantisipasi potensi genangan air di titik-titik rawan banjir serta selalu memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta berbagai kegiatan luar ruang
BMKG ungkap potensi hujan lebat akibat aktivitas dua bibit siklon tropis.
PERUBAHAN cuaca yang terjadi cukup cepat di wilayah Batam membuat masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna transportasi laut dan udara.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (7/3).
BBMKG Denpasar rilis peringatan dini gelombang 5 meter dan angin kencang 40 knot di Bali akibat bibit siklon 90S. Cek wilayah terdampak di sini.
Berdasarkan analisis BBMKG Denpasar, monsun Asia diprakirakan masih akan memberikan pengaruh kuat disertai dengan terbentuknya pola pertemuan angin
Berdasarkan analisis, kata dia, dinamika atmosfer tersebut berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah Bali selama periode prakiraan itu.
Selain itu, tiga wilayah pesisir lainnya yakni di pesisir Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar.
BBMKG Denpasar telah memetakan kabupaten/kota di Bali yang diperkirakan mengalami angin kencang pada 27 Desember 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved