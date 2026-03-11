Prakiraan Cuaca NTB Hari Ini 11 Maret 2026: Mataram-Lombok Siaga Cuaca Buruk

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Nusa Tenggara Barat merilis prakiraan cuaca untuk periode Rabu, 11 Maret 2026. Peringatan dini cuaca ekstrem disampaikan dalam rilis tersebut. Berdasarkan laporan prakirawan pukul 05.50 WITA, wilayah NTB berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Kondisi cuaca buruk ini mulai terjadi pada pukul 06.00 WITA dan diperkirakan akan terus berlangsung hingga pukul 07.30 WITA. Mengingat waktu kejadian bertepatan dengan jam keberangkatan aktivitas pagi, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi jalan licin dan penurunan jarak pandang.

Daftar Wilayah Terdampak Utama (Mulai 06.00 WITA)

Hujan lebat disertai angin kencang diprediksi melanda titik-titik berikut pada tahap awal:

Kabupaten Kecamatan Terdampak cuaca NTB Lombok Barat Gerung, Sekotong, Lembar Lombok Timur Keruak, Sakra Timur, Sakra Barat Sumbawa Alas Barat Sumbawa Barat Jereweh, Sekongkang, Poto Tano, Maluk

Potensi Perluasan Wilayah hingga Pukul 07.30 WITA

BMKG memperingatkan bahwa cuaca ekstrem ini dapat meluas ke sejumlah wilayah strategis lainnya, termasuk pusat pemerintahan dan ekonomi di Kota Mataram:

Kota Mataram: Ampenan, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, Sandubaya.

Ampenan, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, Sandubaya. Kabupaten Lombok Tengah: Praya, Jonggat, Batukliang, Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Janapria, Pringgarata, Kopang, Praya Tengah, Praya Barat Daya, Batukliang Utara.

Praya, Jonggat, Batukliang, Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Janapria, Pringgarata, Kopang, Praya Tengah, Praya Barat Daya, Batukliang Utara. Kabupaten Lombok Barat: Kediri, Narmada, Labuapi, Gunungsari, Lingsar, Batu Layar, Kuripan.

Kediri, Narmada, Labuapi, Gunungsari, Lingsar, Batu Layar, Kuripan. Kabupaten Lombok Timur: Sakra, Terara, Sikur, Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sambelia, Montong Gading, Pringgasela, Suralaga, Wanasaba, Sembalun, Suwela, Labuhan Haji, Jerowaru.

Sakra, Terara, Sikur, Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sambelia, Montong Gading, Pringgasela, Suralaga, Wanasaba, Sembalun, Suwela, Labuhan Haji, Jerowaru. Kabupaten Sumbawa & Sumbawa Barat: Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Brang Ene, Lunyuk, Alas, Utan, Batu Lanteh, Sumbawa, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Labuhan Badas, Buer, Rhee, Unter Iwes, Moyo Utara, Lenangguar, Orong Telu.

Analisis Cuaca NTB Hari Ini

Peringatan dini ini menunjukkan adanya konsentrasi awan hujan yang cukup masif di sepanjang pesisir barat Pulau Lombok dan bagian barat Pulau Sumbawa. Kecepatan angin yang menyertai hujan lebat ini perlu diwaspadai karena dapat memicu pohon tumbang atau kerusakan pada baliho.

Masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan perbukitan diharapkan tetap waspada terhadap potensi banjir rob singkat atau tanah longsor ringan. Bagi pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Lembar dan Poto Tano, disarankan untuk memantau kondisi gelombang laut.

Sumber: Prakirawan BMKG - Nusa Tenggara Barat

