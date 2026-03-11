Prakiraan Cuaca Sumsel 11 Maret 2026: Peringatan Dini Hujan Deras, Angin Kencang

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumatera Selatan mengeluarkan pembaruan peringatan dini prakiraan cuaca pada Rabu, 11 Maret 2026. Berdasarkan laporan pukul 05.00 WIB, sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berpotensi mengalami cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir serta angin kencang.
Kondisi ini diperkirakan mulai terjadi pada pukul 05.20 WIB dan diprediksi akan berlangsung hingga pukul 08.00 WIB. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi yang memulai aktivitas di luar ruangan pada pagi hari.
Berikut adalah daftar kabupaten dan kota yang diprediksi mengalami hujan lebat pada tahap awal:
|Kabupaten/Kota
|Kecamatan Terdampak Cuaca Sumatra Selatan
|Kab. Lahat
|Jarai, Kota Agung, Pulaupinang, Merapi Barat, Lahat, Pajar Bulan, Mulak Ulu, Kikim Selatan, Kikim Timur, Kikim Tengah, Pseksu, Gumay Talang, Pagar Gunung, Merapi Timur, Gumay Ulu, Merapi Selatan, Tanjungtebat, Muarapayang, Sukamerindu
|Kab. Ogan Komering Ulu
|Ulu Ogan, Lengkiti, Muara Jaya
|Kab. Muara Enim
|Tanjung Agung, Semende Darat Laut
|Kab. Empat Lawang
|Muara Pinang, Tebing Tinggi, Lintang Kanan
|Kab. Musi Rawas
|Muara Lakitan
|Kota Pagar Alam
|Dempo Selatan
BMKG juga memetakan wilayah yang kemungkinan besar akan terdampak perluasan cuaca ekstrem hingga pukul 08.00 WIB:
Munculnya peringatan dini pada pukul 05.00 WIB menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang signifikan di wilayah dataran tinggi dan bagian barat Sumatera Selatan. Mengingat durasi hujan yang diprediksi hingga pukul 08.00 WIB, hal ini berpotensi mengganggu arus lalu lintas pagi dan aktivitas sekolah/perkantoran.
Masyarakat diminta untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho saat terjadi angin kencang dan petir. Para pengendara di wilayah perbukitan seperti Lahat dan Pagar Alam diharapkan waspada terhadap penurunan jarak pandang dan potensi jalan licin.
Sumber: Prakirawan BMKG - Sumatera Selatan
