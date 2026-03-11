Prakiraan Cuaca Sumsel 11 Maret 2026: Peringatan Dini Hujan Deras, Angin Kencang

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumatera Selatan mengeluarkan pembaruan peringatan dini prakiraan cuaca pada Rabu, 11 Maret 2026. Berdasarkan laporan pukul 05.00 WIB, sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berpotensi mengalami cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir serta angin kencang.

Kondisi ini diperkirakan mulai terjadi pada pukul 05.20 WIB dan diprediksi akan berlangsung hingga pukul 08.00 WIB. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi yang memulai aktivitas di luar ruangan pada pagi hari.

Wilayah Terdampak Utama (Mulai 05.20 WIB)

Berikut adalah daftar kabupaten dan kota yang diprediksi mengalami hujan lebat pada tahap awal:

Kabupaten/Kota Kecamatan Terdampak Cuaca Sumatra Selatan Kab. Lahat Jarai, Kota Agung, Pulaupinang, Merapi Barat, Lahat, Pajar Bulan, Mulak Ulu, Kikim Selatan, Kikim Timur, Kikim Tengah, Pseksu, Gumay Talang, Pagar Gunung, Merapi Timur, Gumay Ulu, Merapi Selatan, Tanjungtebat, Muarapayang, Sukamerindu Kab. Ogan Komering Ulu Ulu Ogan, Lengkiti, Muara Jaya Kab. Muara Enim Tanjung Agung, Semende Darat Laut Kab. Empat Lawang Muara Pinang, Tebing Tinggi, Lintang Kanan Kab. Musi Rawas Muara Lakitan Kota Pagar Alam Dempo Selatan

Wilayah Potensi Perluasan Cuaca Ekstrem

BMKG juga memetakan wilayah yang kemungkinan besar akan terdampak perluasan cuaca ekstrem hingga pukul 08.00 WIB:

Kab. Ogan Komering Ulu: Sosoh Buay Rayap, Pengandonan, Baturaja Timur, Semidang Aji, Lubuk Raja.

Sosoh Buay Rayap, Pengandonan, Baturaja Timur, Semidang Aji, Lubuk Raja. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan: Muara Dua, Pulau Beringin, Muara Dua Kisam, Simpang, Buay Sandang Aji, Buay Runjung, Mekakau Ilir, Kisam Tinggi, Kisam Ilir, Runjung Agung, Sungai Are, Sindang Danau, Buana Pemaca, Tiga Dihaji.

Muara Dua, Pulau Beringin, Muara Dua Kisam, Simpang, Buay Sandang Aji, Buay Runjung, Mekakau Ilir, Kisam Tinggi, Kisam Ilir, Runjung Agung, Sungai Are, Sindang Danau, Buana Pemaca, Tiga Dihaji. Kab. Muara Enim: Rambang Dangku, Lawang Kidul, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, Rambang.

Rambang Dangku, Lawang Kidul, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, Rambang. Kota Pagar Alam: Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah.

Pagar Alam Utara, Pagar Alam Selatan, Dempo Utara, Dempo Tengah. Kab. Ogan Komering Ilir: Cengal.

Cengal. Kab. Ogan Komering Ulu Timur: Martapura, Bunga Mayang, Jayapura.

Analisis dan Imbauan Keselamatan

Munculnya peringatan dini pada pukul 05.00 WIB menunjukkan adanya pertumbuhan awan konvektif yang signifikan di wilayah dataran tinggi dan bagian barat Sumatera Selatan. Mengingat durasi hujan yang diprediksi hingga pukul 08.00 WIB, hal ini berpotensi mengganggu arus lalu lintas pagi dan aktivitas sekolah/perkantoran.

Masyarakat diminta untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar atau baliho saat terjadi angin kencang dan petir. Para pengendara di wilayah perbukitan seperti Lahat dan Pagar Alam diharapkan waspada terhadap penurunan jarak pandang dan potensi jalan licin.

Sumber: Prakirawan BMKG - Sumatera Selatan

(E-3)