Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 11 Maret 2026: Peluang Hujan Siang-Sore

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 11 Maret 2026. Sebagian besar wilayah Ibu Kota diprediksi akan mengawali hari dengan kondisi langit berawan tebal, namun potensi hujan dengan intensitas ringan mengintai pada siang dan sore hari.
Bagi warga Jakarta yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk tetap membawa payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi. Berikut adalah rincian data cuaca per wilayah berdasarkan laporan terbaru BMKG.
|Wilayah
|Pagi
|Siang
|Malam
|Suhu (°C)
|Lembap (%)
|Jakarta Pusat
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan
|25 – 29
|71 – 89
|Jakarta Barat
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan
|25 – 29
|72 – 89
|Jakarta Selatan
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan
|25 – 30
|67 – 92
|Jakarta Timur
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan
|25 – 30
|67 – 92
|Jakarta Utara
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Berawan
|26 – 28
|73 – 86
|Kepulauan Seribu
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|Berawan
|27 – 28
|77 – 84
Analisis Kondisi Cuaca Jakarta Hari Ini
