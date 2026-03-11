Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 11 Maret 2026: Peluang Hujan Siang-Sore

Andhika Prasetyo
11/3/2026 05:05
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 11 Maret 2026: Peluang Hujan Siang-Sore
ilustrasi(Antara)

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 11 Maret 2026. Sebagian besar wilayah Ibu Kota diprediksi akan mengawali hari dengan kondisi langit berawan tebal, namun potensi hujan dengan intensitas ringan mengintai pada siang dan sore hari.

Bagi warga Jakarta yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk tetap membawa payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi. Berikut adalah rincian data cuaca per wilayah berdasarkan laporan terbaru BMKG.

Tabel Prakiraan Cuaca Jakarta per Wilayah (10 Maret 2026)

Wilayah Pagi Siang Malam Suhu (°C) Lembap (%)
Jakarta Pusat Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan 25 – 29 71 – 89
Jakarta Barat Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan 25 – 29 72 – 89
Jakarta Selatan Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan 25 – 30 67 – 92
Jakarta Timur Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan 25 – 30 67 – 92
Jakarta Utara Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan 26 – 28 73 – 86
Kepulauan Seribu Hujan Ringan Berawan Tebal Berawan 27 – 28 77 – 84

Analisis Kondisi Cuaca Jakarta Hari Ini

  • Potensi Hujan: Hujan diprediksi merata di seluruh wilayah daratan Jakarta pada siang hari. Untuk wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara, potensi hujan ringan diperkirakan masih akan berlanjut hingga malam hari.
  • Suhu dan Kelembapan: Suhu udara Jakarta hari ini berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 92%.
  • Kondisi Angin: Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 11 km/jam, dengan wilayah Kepulauan Seribu mencapai 15 km/jam.



Editor : Andhika
