Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan Lebat hingga 12 Maret

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah ibu kota selama sepekan ke depan.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebut, berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu berpotensi diguyur hujan lebat pada periode 6 hingga 12 Maret 2026.

"Potensi curah hujan untuk 7 hari ke depan periode tanggal 6-12 Maret 2026 hujan dengan intensitas lebat—sangat lebat di wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu," kata Isnawa dalam keterangannya, Jumat (6/2/2023).

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti genangan hingga banjir di sejumlah titik. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.

“Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem,” ujarnya.

BPBD juga mengimbau warga untuk mempersiapkan perlengkapan sederhana saat beraktivitas di luar rumah, seperti payung atau jas hujan. Selain itu, masyarakat disarankan menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah antisipasi.

Untuk memantau perkembangan kondisi banjir secara real time, masyarakat dapat mengakses laman pemantauan banjir milik Pemprov DKI Jakarta yang menampilkan peta berbasis RT.

"Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi call center Jakarta Siaga 112," ucapnya. (H-3)