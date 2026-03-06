Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan Lebat hingga 12 Maret

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah ibu kota selama sepekan ke depan.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebut, berdasarkan prakiraan cuaca, wilayah DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu berpotensi diguyur hujan lebat pada periode 6 hingga 12 Maret 2026.
"Potensi curah hujan untuk 7 hari ke depan periode tanggal 6-12 Maret 2026 hujan dengan intensitas lebat—sangat lebat di wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu," kata Isnawa dalam keterangannya, Jumat (6/2/2023).
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti genangan hingga banjir di sejumlah titik. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi.
“Kesiapsiagaan adalah kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem,” ujarnya.
BPBD juga mengimbau warga untuk mempersiapkan perlengkapan sederhana saat beraktivitas di luar rumah, seperti payung atau jas hujan. Selain itu, masyarakat disarankan menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah antisipasi.
Untuk memantau perkembangan kondisi banjir secara real time, masyarakat dapat mengakses laman pemantauan banjir milik Pemprov DKI Jakarta yang menampilkan peta berbasis RT.
"Bila menemukan keadaan darurat yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi call center Jakarta Siaga 112," ucapnya. (H-3)
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BMKG memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Kamis 5 Maret 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh wilayah. Cek detail suhu dan kelembapan di sini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 4 Maret 2026.
Berikut adalah laporan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2026, berdasarkan data terbaru dari BMKG.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin, 2 Maret 2026.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta berbagai kegiatan luar ruang
BMKG ungkap potensi hujan lebat akibat aktivitas dua bibit siklon tropis.
PERUBAHAN cuaca yang terjadi cukup cepat di wilayah Batam membuat masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna transportasi laut dan udara.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (7/3).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved