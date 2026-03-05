Hujan Lebat dan Angin Kencang Berpotensi Terjadi di Sejumlah Provinsi pada 5--8 Maret 2026

Hujan deras di Jakarta.(Dok. Antara)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia pada periode 5–8 Maret 2026 didominasi hujan ringan hingga sedang. Namun masyarakat diminta mewaspadai potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah daerah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga : BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang hingga Pertengahan Februari 2026

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat dengan status siaga di beberapa wilayah, yakni Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Hujan tersebut berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang.

"Selain itu, potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku," ungkap BMKG dalam keterangan resmi, Kamis (5/2).

BMKG mengingatkan bahwa dinamika atmosfer yang masih aktif dalam beberapa hari ke depan dapat memicu cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.

"Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas luar ruangan maupun perjalanan darat, laut, dan udara. Kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk aktivitas ibadah dan wisata, juga diimbau untuk memperhatikan perkembangan kondisi cuaca," beber BMKG.

Masyarakat juga diminta secara berkala memantau informasi prakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrem melalui kanal resmi BMKG, seperti laman [www.bmkg.go.id](http://www.bmkg.go.id), aplikasi InfoBMKG, serta media sosial @infobmkg. Informasi cuaca akan terus diperbarui mengikuti perkembangan kondisi atmosfer terkini. (H-3)