Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 4 Maret 2026: Siap-Siap Hujan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Rabu, 4 Maret 2026. Sebagian besar wilayah Ibu Kota diprediksi akan mengalami perubahan cuaca dari berawan tebal di pagi hari menjadi hujan dengan intensitas beragam pada siang hingga sore hari.
Masyarakat diimbau untuk waspada, terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang berpotensi mengalami hujan disertai kilat atau petir.
Kondisi pagi hari diawali dengan awan tebal. Memasuki siang hingga sore hari, wilayah ini berpotensi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24-29°C dengan kelembapan mencapai 91%.
Wilayah pesisir ini diprediksi akan mengalami hujan petir pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB. Pada malam hari, kondisi cuaca cenderung berawan tebal hingga muncul fenomena udara kabur menjelang tengah malam.
Sama seperti wilayah lainnya, Jakarta Barat akan didominasi awan tebal di pagi hari. Namun, pada siang hari, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan akan membasahi wilayah ini.
Dua wilayah ini menjadi titik perhatian utama hari ini. BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi pada pagi. Kemudian, pada siang, hujan sedang akan terjadi secara merata di seluruh kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga sore hari.
Hujan ringan diprediksi sudah mulai turun sejak pagi hari. Pada siang hari, intensitas hujan tetap ringan, namun potensi petir diprediksi kembali muncul pada malam hari.
|Suhu Udara
|24°C - 29°C
|Kelembapan
|74% - 92%
|Kecepatan Angin
|14 - 29 km/jam
|Peringatan Dini
|Waspada hujan disertai kilat/petir di Jaksel, Jaktim, dan Jakut.
Berdasarkan analisis BMKG, suhu permukaan yang hangat serta tingkat kelembapan yang tinggi mendukung pertumbuhan awan konvektif secara masif di wilayah Jabodetabek. Hal ini memicu terjadinya hujan dengan durasi singkat namun intensitas yang cukup tinggi di beberapa titik pada periode siang dan sore hari.
