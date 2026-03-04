Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 4 Maret 2026: Siap-Siap Hujan

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Rabu, 4 Maret 2026. Sebagian besar wilayah Ibu Kota diprediksi akan mengalami perubahan cuaca dari berawan tebal di pagi hari menjadi hujan dengan intensitas beragam pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diimbau untuk waspada, terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang berpotensi mengalami hujan disertai kilat atau petir.

Ringkasan Cuaca Jakarta per Wilayah

1. Jakarta Pusat

Kondisi pagi hari diawali dengan awan tebal. Memasuki siang hingga sore hari, wilayah ini berpotensi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24-29°C dengan kelembapan mencapai 91%.

2. Jakarta Utara

Wilayah pesisir ini diprediksi akan mengalami hujan petir pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB. Pada malam hari, kondisi cuaca cenderung berawan tebal hingga muncul fenomena udara kabur menjelang tengah malam.

3. Jakarta Barat

Sama seperti wilayah lainnya, Jakarta Barat akan didominasi awan tebal di pagi hari. Namun, pada siang hari, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan akan membasahi wilayah ini.

4. Jakarta Selatan & Jakarta Timur

Dua wilayah ini menjadi titik perhatian utama hari ini. BMKG memprakirakan hujan ringan terjadi pada pagi. Kemudian, pada siang, hujan sedang akan terjadi secara merata di seluruh kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga sore hari.

5. Kepulauan Seribu

Hujan ringan diprediksi sudah mulai turun sejak pagi hari. Pada siang hari, intensitas hujan tetap ringan, namun potensi petir diprediksi kembali muncul pada malam hari.

Data Statistik Cuaca Jakarta (4 Maret 2026) Suhu Udara 24°C - 29°C Kelembapan 74% - 92% Kecepatan Angin 14 - 29 km/jam Peringatan Dini Waspada hujan disertai kilat/petir di Jaksel, Jaktim, dan Jakut.

Mengapa Cuaca Jakarta Hari Ini Cenderung Hujan?

Berdasarkan analisis BMKG, suhu permukaan yang hangat serta tingkat kelembapan yang tinggi mendukung pertumbuhan awan konvektif secara masif di wilayah Jabodetabek. Hal ini memicu terjadinya hujan dengan durasi singkat namun intensitas yang cukup tinggi di beberapa titik pada periode siang dan sore hari.

Checklist Persiapan Hari Ini:

Siapkan payung atau jas hujan sebelum beraktivitas di luar ruangan.

Waspadai jalanan licin dan potensi genangan di titik-titik rawan banjir.

Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat terjadi angin kencang dan petir.

Pantau terus informasi terkini melalui laman resmi atau aplikasi InfoBMKG.

