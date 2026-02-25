Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 25 Februari 2026: Potensi Hujan Siang-Sore

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 25 Februari 2026. Sebagian besar wilayah Ibu Kota diprediksi akan mengawali hari dengan kondisi berawan tebal, namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang patut diwaspadai saat memasuki siang dan sore hari.

Kondisi atmosfer yang dinamis di puncak musim hujan ini menyebabkan perubahan cuaca berlangsung cepat. Masyarakat diimbau untuk tetap membawa perlengkapan antisipasi hujan seperti payung atau jas hujan, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada tengah hari.

Rincian Cuaca Jakarta per Wilayah

Berdasarkan data terbaru BMKG, berikut adalah detail prakiraan cuaca Jakarta hari ini untuk tiap-tiap wilayah administrasi:

Wilayah Pagi Siang-Sore Malam Suhu (°C) Jakarta Barat Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 24 – 30 Jakarta Pusat Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 25 – 30 Jakarta Selatan Berawan Tebal Hujan Sedang-Ringan Berawan Tebal 24 – 30 Jakarta Timur Berawan Tebal Hujan Sedang-Ringan Berawan Tebal 24 – 30 Jakarta Utara Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan Tebal 25 – 29 Kepulauan Seribu Berawan Tebal Berawan Tebal Berawan Tebal 27 – 28

Analisis Cuaca: Mengapa Jakarta Sering Hujan Belakangan Ini?

Tingginya intensitas hujan di akhir Februari 2026 ini sejalan dengan posisi wilayah Jabodetabek yang masih berada dalam periode puncak musim hujan. Kelembapan udara yang tinggi (mencapai 90%) mendukung pembentukan awan hujan (Cumulonimbus) yang masif di siang hari akibat pemanasan matahari pagi.

BMKG juga mengingatkan potensi genangan air di sejumlah titik rawan banjir, terutama di wilayah dataran rendah dan bantaran sungai. Pengendara diminta mewaspadai jalan licin dan jarak pandang terbatas saat hujan deras turun.

Tips Aman Beraktivitas Hari Ini

Pantau Kondisi Genangan: Waspadai titik-titik rawan genangan air di dataran rendah jika hujan turun dengan intensitas sedang lebih dari dua jam.

Waspadai titik-titik rawan genangan air di dataran rendah jika hujan turun dengan intensitas sedang lebih dari dua jam. Hindari Berteduh di Bawah Pohon: Saat terjadi hujan disertai angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame.

Saat terjadi hujan disertai angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame. Cek Kendaraan: Pastikan wiper dan sistem pengereman kendaraan Anda berfungsi optimal sebelum memulai perjalanan.

Masyarakat dapat memantau perkembangan cuaca terkini melalui aplikasi resmi BMKG atau situs web resmi untuk mengantisipasi gangguan aktivitas luar ruangan. (E-3)