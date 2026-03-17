Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 17 Maret 2026: Suhu Panas Sentuh 35 Derajat

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 17 Maret 2026. Berdasarkan data terbaru, mayoritas wilayah ibu kota akan diselimuti awan dengan kondisi cuaca yang relatif stabil, namun suhu udara diprediksi akan terasa cukup panas di beberapa titik.

Informasi Utama: Cuaca Jakarta hari ini diprediksi berawan. Tidak ada potensi hujan. Suhu di Jakarta Selatan bisa menembus angka 35 derajat Celsius.

Rincian Cuaca dan Suhu Udara di Jakarta

Kondisi cuaca berawan hingga cerah berawan diperkirakan akan bertahan sejak pagi hingga malam hari. Berikut adalah detail prakiraan cuaca per wilayah administrasi:

Wilayah Cuaca Suhu (°C) Kelembapan (%) Jakarta Barat Berawan 23 - 33 50 - 87 Jakarta Pusat Berawan 24 - 33 55 - 85 Jakarta Selatan Berawan 22 - 35 37 - 89 Jakarta Timur Berawan 22 - 34 40 - 85 Jakarta Utara Berawan 24 - 30 62 - 82 Kepulauan Seribu Hujan Ringan (Malam) 26 - 29 66 - 85

Waspada Suhu Panas di Jakarta Selatan dan Timur

Meskipun langit terlihat berawan, warga Jakarta diimbau untuk mewaspadai suhu udara yang cenderung gerah. Wilayah Jakarta Selatan diprediksi mencapai suhu tertinggi yakni 35 derajat Celsius, diikuti Jakarta Timur dengan 34 derajat Celsius. Tingginya kelembapan udara juga berkontribusi pada sensasi udara yang lebih panas dari biasanya.

Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk selalu membawa pelindung diri seperti payung atau topi, serta menjaga kecukupan asupan air minum untuk mencegah dehidrasi. BMKG tetap mengingatkan warga untuk memantau informasi cuaca Jakarta secara real-time melalui aplikasi resmi Info BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca mendadak. (E-3)