Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 17 Maret 2026: Suhu Panas Sentuh 35 Derajat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 17 Maret 2026. Berdasarkan data terbaru, mayoritas wilayah ibu kota akan diselimuti awan dengan kondisi cuaca yang relatif stabil, namun suhu udara diprediksi akan terasa cukup panas di beberapa titik.
Kondisi cuaca berawan hingga cerah berawan diperkirakan akan bertahan sejak pagi hingga malam hari. Berikut adalah detail prakiraan cuaca per wilayah administrasi:
|Wilayah
|Cuaca
|Suhu (°C)
|Kelembapan (%)
|Jakarta Barat
|Berawan
|23 - 33
|50 - 87
|Jakarta Pusat
|Berawan
|24 - 33
|55 - 85
|Jakarta Selatan
|Berawan
|22 - 35
|37 - 89
|Jakarta Timur
|Berawan
|22 - 34
|40 - 85
|Jakarta Utara
|Berawan
|24 - 30
|62 - 82
|Kepulauan Seribu
|Hujan Ringan (Malam)
|26 - 29
|66 - 85
Meskipun langit terlihat berawan, warga Jakarta diimbau untuk mewaspadai suhu udara yang cenderung gerah. Wilayah Jakarta Selatan diprediksi mencapai suhu tertinggi yakni 35 derajat Celsius, diikuti Jakarta Timur dengan 34 derajat Celsius. Tingginya kelembapan udara juga berkontribusi pada sensasi udara yang lebih panas dari biasanya.
Bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk selalu membawa pelindung diri seperti payung atau topi, serta menjaga kecukupan asupan air minum untuk mencegah dehidrasi. BMKG tetap mengingatkan warga untuk memantau informasi cuaca Jakarta secara real-time melalui aplikasi resmi Info BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca mendadak. (E-3)
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
