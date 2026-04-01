Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, 1 April 2026: Ada Sedikit Hujan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta periode 1 April 2026. Sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi mengalami hujan ringan, terutama pada pagi hingga siang hari, dengan variasi kondisi cuaca di sejumlah kawasan.

Pada pagi hari, hampir seluruh wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan, sementara Kepulauan Seribu cenderung berawan. Suhu udara berada di kisaran 26-29 derajat Celsius, dengan kelembapan 74%-86% dan kecepatan angin antara 3 hingga 10,5 km per jam.

Memasuki siang hari, hujan ringan masih terjadi di mayoritas wilayah, sedangkan Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang. Sementara itu, Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan, dengan suhu 27-29 derajat Celsius dan kelembapan 75%-79%. Kecepatan angin berkisar 2,5-13,1 km per jam, mencerminkan kondisi atmosfer yang masih mendukung pembentukan awan hujan di wilayah daratan.

Pada sore hari, cuaca Jakarta umumnya berawan, dengan suhu 25-28 derajat Celsius, kelembapan 78-89%, serta kecepatan angin 3,5-11,6 km per jam.

Memasuki malam, kondisi berawan diperkirakan masih mendominasi seluruh wilayah Jakarta. Suhu tetap berada di kisaran 25-28 derajat Celsius, dengan kelembapan meningkat hingga 78%-92%. Kecepatan angin diperkirakan berada di rentang 1,6-13,4 km per jam, menunjukkan kondisi atmosfer relatif stabil tanpa potensi cuaca ekstrem yang signifikan. (Ant/E-3)