Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 12 Maret 2026: Cerah Seharian

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Kamis 12 Maret 2026. Sebagian besar wilayah ibu ktota diprediksi akan didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan. Kondisi ini dinilai sangat mendukung bagi warga yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan.
Berdasarkan data resmi dari BMKG, berikut adalah rincian prakiraan cuaca per wilayah di Jakarta:
Kedua wilayah ini mengawali hari dengan cuaca cerah pada pagi hari, khususnya pada pukul 07.00 hingga 10.00 WIB. Memasuki siang hingga sore hari, langit diprediksi mulai tertutup awan tipis atau cerah berawan. Meski sempat kembali cerah pada pukul 19.00 WIB, kondisi akan kembali cerah berawan menjelang tengah malam.
Untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, cuaca pada pukul 07.00 WIB diprakirakan cerah berawan, namun akan berubah menjadi cerah sepenuhnya pada pukul 10.00 WIB. Sama seperti wilayah lainnya, kondisi cerah berawan akan menyelimuti pada siang hingga sore hari sebelum kembali cerah pada malam hari.
Jakarta Utara diprediksi cerah berawan pada pagi hari (07.00 WIB) dan cerah pada pukul 10.00 WIB, kemudian stabil dalam kondisi cerah berawan sejak siang hingga malam hari. Sementara itu, Kepulauan Seribu diprakirakan akan konsisten cerah berawan sepanjang hari, mulai dari pagi hingga malam.
Meskipun cuaca Jakarta hari ini diprediksi cerah, masyarakat diimbau untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan dinamika atmosfer yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
|Wilayah
|Pagi (07.00-10.00)
|Siang - Sore
|Malam (19.00-22.00)
|Suhu (°C)
|Jakarta Barat
|Cerah
|Cerah Berawan
|Cerah / Cerah Berawan
|25 - 31
|Jakarta Pusat
|Cerah
|Cerah Berawan
|Cerah / Cerah Berawan
|25 - 31
|Jakarta Selatan
|Cerah Berawan / Cerah
|Cerah Berawan
|Cerah / Cerah Berawan
|24 - 32
|Jakarta Timur
|Cerah Berawan / Cerah
|Cerah Berawan
|Cerah / Cerah Berawan
|24 - 32
|Jakarta Utara
|Cerah Berawan / Cerah
|Cerah Berawan
|Cerah Berawan
|26 - 30
|Kepulauan Seribu
|Cerah Berawan
|Cerah Berawan
|Cerah Berawan
|27 - 28
