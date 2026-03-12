Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 12 Maret 2026: Cerah Seharian

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Kamis 12 Maret 2026. Sebagian besar wilayah ibu ktota diprediksi akan didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan. Kondisi ini dinilai sangat mendukung bagi warga yang ingin melakukan aktivitas di luar ruangan.

Berdasarkan data resmi dari BMKG, berikut adalah rincian prakiraan cuaca per wilayah di Jakarta:

Jakarta Barat dan Jakarta Pusat

Kedua wilayah ini mengawali hari dengan cuaca cerah pada pagi hari, khususnya pada pukul 07.00 hingga 10.00 WIB. Memasuki siang hingga sore hari, langit diprediksi mulai tertutup awan tipis atau cerah berawan. Meski sempat kembali cerah pada pukul 19.00 WIB, kondisi akan kembali cerah berawan menjelang tengah malam.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 11 Maret 2026: Peluang Hujan Siang-Sore

Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

Untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, cuaca pada pukul 07.00 WIB diprakirakan cerah berawan, namun akan berubah menjadi cerah sepenuhnya pada pukul 10.00 WIB. Sama seperti wilayah lainnya, kondisi cerah berawan akan menyelimuti pada siang hingga sore hari sebelum kembali cerah pada malam hari.

Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu

Jakarta Utara diprediksi cerah berawan pada pagi hari (07.00 WIB) dan cerah pada pukul 10.00 WIB, kemudian stabil dalam kondisi cerah berawan sejak siang hingga malam hari. Sementara itu, Kepulauan Seribu diprakirakan akan konsisten cerah berawan sepanjang hari, mulai dari pagi hingga malam.

Detail Suhu dan Kelembapan:

BMKG mencatat suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 55% hingga 92% dengan kecepatan angin yang relatif tenang.

Meskipun cuaca Jakarta hari ini diprediksi cerah, masyarakat diimbau untuk tetap memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan dinamika atmosfer yang bisa terjadi sewaktu-waktu.