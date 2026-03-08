Prakiraan Cuaca 9 Maret 2026: Dua Bibit Siklon Mengepung Indonesia, 6 Wilayah Siaga Hujan Sangat Lebat

Headline
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Senin, 9 Maret 2026. Dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi oleh kemunculan Bibit Siklon Tropis 93S di selatan Lampung serta Bibit Siklon Tropis 95W di utara Papua, yang secara kolektif meningkatkan pertumbuhan awan hujan di berbagai wilayah Nusantara.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan. Bibit Siklon Tropis 93S berada di Samudra Hindia selatan Lampung dengan kecepatan angin maksimum 30 knot dan bergerak ke arah barat daya.
Sistem ini menginduksi terbentuknya low level jet serta daerah pertemuan dan perlambatan angin (konvergensi/konfluensi) di Samudra Hindia selatan Lampung. Meskipun demikian, potensi sistem ini menjadi siklon tropis dalam 48 jam ke depan masih dalam kategori rendah.
Di sisi lain, Bibit Siklon Tropis 95W terpantau di Samudra Pasifik utara Papua dengan kecepatan angin 15 knot. Sistem ini memicu pembentukan low level jet di utara Papua serta jalur konvergensi yang memanjang dari utara Pulau Halmahera hingga utara Papua Barat.
Selain kedua bibit tersebut, sirkulasi siklonik juga terpantau di perairan barat Aceh dan Laut Sulawesi yang membentuk jalur perlambatan angin di wilayah sekitarnya.
Seluruh kombinasi dinamika atmosfer ini secara signifikan meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan yang masif di sekitar pusat sistem maupun di sepanjang jalur konvergensi yang terbentuk.
Mengingat kondisi atmosfer yang cukup signifikan, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi Hujan Lebat hingga Sangat Lebat di wilayah:
Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah rawan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca terkini melalui website resmi www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, atau akun media sosial resmi kami di @infobmkg.
Tetap waspadai cuaca ekstrem tersebut, karena dapat berdampak bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
