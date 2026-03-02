Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 2 Maret 2026: Hujan Sore-Malam

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin, 2 Maret 2026. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang diprediksi akan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota mulai sore hingga malam hari.
Berdasarkan data BMKG, berikut adalah rincian kondisi cuaca di Jakarta sepanjang hari ini:
|Wilayah
|Siang
|Sore
|Malam
|Jakarta Pusat
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|Jakarta Barat
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|Jakarta Selatan
|Berawan Tebal
|Hujan Sedang
|Hujan Ringan
|Jakarta Timur
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|Jakarta Utara
|Berawan
|Berawan Tebal
|Hujan Ringan
Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan yang cukup tinggi (mencapai 89%) membuat udara terasa lebih gerah (humid) sebelum hujan turun.
Fenomena hujan sore ini dipicu oleh peningkatan kandungan uap air di lapisan atmosfer bawah serta adanya pertemuan angin lokal. BMKG mencatat bahwa pola cuaca seperti ini lazim terjadi pada periode transisi musim yang masih dipengaruhi oleh dinamika atmosfer regional seperti MJO.
Tetap waspada dan utamakan keselamatan saat berkendara di tengah kondisi cuaca yang dinamis. (E-3)
