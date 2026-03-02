Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 2 Maret 2026: Hujan Sore-Malam

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin, 2 Maret 2026. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang diprediksi akan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota mulai sore hingga malam hari.

Kondisi Cuaca Jakarta per Jam

Berdasarkan data BMKG, berikut adalah rincian kondisi cuaca di Jakarta sepanjang hari ini:

07.00 - 13.00 WIB: Berawan tebal hingga mendung menyelimuti seluruh wilayah Jakarta.

Berawan tebal hingga mendung menyelimuti seluruh wilayah Jakarta. 16.00 WIB: Hujan mulai turun dengan intensitas ringan hingga sedang secara merata.

Hujan mulai turun dengan intensitas ringan hingga sedang secara merata. 19.00 WIB: Hujan ringan masih bertahan di sebagian besar wilayah.

Hujan ringan masih bertahan di sebagian besar wilayah. 22.00 WIB: Cuaca berangsur kembali menjadi berawan tebal.

Tabel Detail Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini per Wilayah

Wilayah Siang Sore Malam Jakarta Pusat Berawan Tebal Hujan Ringan Hujan Ringan Jakarta Barat Berawan Tebal Hujan Ringan Hujan Ringan Jakarta Selatan Berawan Tebal Hujan Sedang Hujan Ringan Jakarta Timur Berawan Tebal Hujan Ringan Hujan Ringan Jakarta Utara Berawan Berawan Tebal Hujan Ringan

Analisis Atmosfer dan Suhu Udara

Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan yang cukup tinggi (mencapai 89%) membuat udara terasa lebih gerah (humid) sebelum hujan turun.

Fenomena hujan sore ini dipicu oleh peningkatan kandungan uap air di lapisan atmosfer bawah serta adanya pertemuan angin lokal. BMKG mencatat bahwa pola cuaca seperti ini lazim terjadi pada periode transisi musim yang masih dipengaruhi oleh dinamika atmosfer regional seperti MJO.

Tips Beraktivitas Hari Ini:

Gunakan transportasi umum jika memungkinkan untuk menghindari kemacetan akibat genangan air atau hujan di jam pulang kantor.

Pantau terus perkembangan cuaca real-time melalui aplikasi resmi BMKG.

Bagi warga di wilayah rawan genangan, tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air jika intensitas hujan meningkat secara mendadak.

Tetap waspada dan utamakan keselamatan saat berkendara di tengah kondisi cuaca yang dinamis. (E-3)