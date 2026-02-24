Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 24 Februari 2026: Waspada Hujan Sore

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Selasa, 24 Februari 2026. Secara umum, langit Ibu Kota akan diselimuti awan tebal sejak pagi hari, dengan potensi hujan yang mulai mengguyur di beberapa titik pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan data cuaca terbaru, suhu udara di Jakarta hari ini berada di rentang 23 hingga 30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 64% hingga 92%. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dinamis, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan pada sore hari.

Rincian Cuaca Jakarta per Wilayah

Berikut adalah detail prakiraan cuaca Jakarta hari ini, yang terdiri dari lima kota administrasi dan Kepulauan Seribu, untuk Selasa, 24 Februari 2026:

Wilayah Pagi (07.00-12.00) Siang/Sore (13.00-18.00) Malam (19.00-22.00) Jakarta Pusat Berawan Tebal Hujan Ringan (Sore) Berawan Tebal Jakarta Barat Berawan Tebal Hujan Ringan Hujan Ringan Jakarta Selatan Berawan Tebal Hujan Ringan Hujan Ringan Jakarta Timur Berawan Tebal Hujan Ringan (Sore) Berawan Tebal Jakarta Utara Berawan Tebal Berawan Tebal Hujan Ringan Kep. Seribu Berawan Tebal Berawan Tebal Berawan Tebal

Penyebab Cuaca Ekstrem

Menurut analisis BMKG, kondisi cuaca di awal tahun 2026 ini masih dipengaruhi oleh Monsun Asia yang aktif, yang membawa massa udara basah menuju wilayah Indonesia. Selain itu, fenomena La Niña dengan intensitas lemah turut berkontribusi pada peningkatan curah hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).

Tips Menghadapi Hujan Hari Ini:

Selalu membawa payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame saat terjadi angin kencang.

Bagi pengendara motor, gunakan perlengkapan berkendara yang aman dan waspadai genangan air di titik-titik rawan banjir.

Pantau terus informasi cuaca real-time melalui aplikasi Info BMKG.

