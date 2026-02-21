Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 21 Februari 2026: Malam Minggu Sendu

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait prakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta untuk Sabtu, 21 Februari 2026. Seluruh wilayah Jakarta diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas yang bervariasi mulai dari pagi hingga malam hari.
Kondisi atmosfer saat ini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah konvergensi Jawa. Hal ini menyebabkan suhu udara di Jakarta berkisar antara 23-30 derajat Celsius dengan kelembapan tinggi hingga 94%.
|Wilayah
|Pagi
|Siang
|Malam
|Jakarta Pusat
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|Hujan Petir
|Jakarta Barat
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|Hujan Petir
|Jakarta Selatan
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|Hujan Petir
|Jakarta Timur
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|Hujan Sedang
|Jakarta Utara
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|Hujan Petir
|Kepulauan Seribu
|Hujan Petir
|Berawan Tebal
|Hujan Petir
Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca Jakarta terkini guna memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas di akhir pekan. (E-3)
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah ibu kota selama sepekan ke depan.
BMKG memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Kamis 5 Maret 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh wilayah. Cek detail suhu dan kelembapan di sini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 4 Maret 2026.
Berikut adalah laporan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2026, berdasarkan data terbaru dari BMKG.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin, 2 Maret 2026.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BMKG memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Kamis 5 Maret 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh wilayah. Cek detail suhu dan kelembapan di sini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 4 Maret 2026.
Berikut adalah laporan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2026, berdasarkan data terbaru dari BMKG.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin, 2 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved