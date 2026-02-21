Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 21 Februari 2026: Malam Minggu Sendu

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait prakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta untuk Sabtu, 21 Februari 2026. Seluruh wilayah Jakarta diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas yang bervariasi mulai dari pagi hingga malam hari.

Kondisi atmosfer saat ini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah konvergensi Jawa. Hal ini menyebabkan suhu udara di Jakarta berkisar antara 23-30 derajat Celsius dengan kelembapan tinggi hingga 94%.

Rincian Cuaca Jakarta Hari Ini 21 Februari 2026

Wilayah Pagi Siang Malam Jakarta Pusat Hujan Ringan Berawan Tebal Hujan Petir Jakarta Barat Hujan Ringan Berawan Tebal Hujan Petir Jakarta Selatan Hujan Ringan Hujan Ringan Hujan Petir Jakarta Timur Hujan Ringan Hujan Ringan Hujan Sedang Jakarta Utara Hujan Ringan Hujan Ringan Hujan Petir Kepulauan Seribu Hujan Petir Berawan Tebal Hujan Petir

Peringatan Dini: Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Jakarta pada malam hari. Pastikan saluran drainase di lingkungan Anda berfungsi dengan baik untuk mencegah genangan.

Tips Menghadapi Cuaca Hujan:

Selalu sedia payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Pantau titik banjir melalui aplikasi resmi atau kanal informasi BMKG.

Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat angin kencang melanda.

Periksa kondisi kendaraan, terutama ban dan lampu, sebelum bepergian.

Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca Jakarta terkini guna memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas di akhir pekan. (E-3)