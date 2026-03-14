Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 14 Maret 2026: Hujan di Sore Hari

Andhika Prasetyo
14/3/2026 07:02
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 14 Maret 2026: Hujan di Sore Hari
ilustrasi(Antara)

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Sabtu. 14 maret 2026. BMKG memberikan peringatan dini terkait potensi perubahan cuaca Jakarta. Meskipun pagi hari diawali dengan kondisi cerah, hujan ringan diprediksi akan mengguyur sejumlah titik pada siang dan sore hari.

Ringkasan Cuaca Pagi

Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diprediksi cerah. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan berawan, sementara Kepulauan Seribu cerah berawan.

Potensi Hujan Ringan Siang dan Sore

Berdasarkan laman resmi BMKG, hujan ringan mulai membasahi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu pada pukul 13.00 WIB. Memasuki sore hari pukul 16.00 WIB, giliran wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan yang berpotensi mengalami hujan ringan.

Kondisi cuaca malam hari diperkirakan akan lebih stabil dengan dominasi cerah berawan di wilayah pesisir dan pusat kota, sementara wilayah penyangga di selatan dan timur tetap dalam kondisi berawan.

Data Statistik Cuaca Jakarta

Parameter Detail Prakiraan
Suhu Udara 23 - 32 Derajat Celcius
Kecepatan Angin 1 - 21 km/jam
Intensitas Hujan Ringan (Siang/Sore)

Warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah Jakarta Selatan, Timur, dan Barat pada sore hari, disarankan untuk membawa payung atau jas hujan sebagai antisipasi terhadap turunnya hujan ringan.



Editor : Andhika
