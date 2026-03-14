Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 14 Maret 2026: Hujan di Sore Hari

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Sabtu. 14 maret 2026. BMKG memberikan peringatan dini terkait potensi perubahan cuaca Jakarta. Meskipun pagi hari diawali dengan kondisi cerah, hujan ringan diprediksi akan mengguyur sejumlah titik pada siang dan sore hari.
Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diprediksi cerah. Jakarta Barat dan Jakarta Selatan berawan, sementara Kepulauan Seribu cerah berawan.
Berdasarkan laman resmi BMKG, hujan ringan mulai membasahi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu pada pukul 13.00 WIB. Memasuki sore hari pukul 16.00 WIB, giliran wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan yang berpotensi mengalami hujan ringan.
Kondisi cuaca malam hari diperkirakan akan lebih stabil dengan dominasi cerah berawan di wilayah pesisir dan pusat kota, sementara wilayah penyangga di selatan dan timur tetap dalam kondisi berawan.
|Parameter
|Detail Prakiraan
|Suhu Udara
|23 - 32 Derajat Celcius
|Kecepatan Angin
|1 - 21 km/jam
|Intensitas Hujan
|Ringan (Siang/Sore)
Warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama di wilayah Jakarta Selatan, Timur, dan Barat pada sore hari, disarankan untuk membawa payung atau jas hujan sebagai antisipasi terhadap turunnya hujan ringan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Kamis 12 Maret 2026.
Cek prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa 10 Maret 2026. BMKG peringatkan potensi hujan ringan hingga sedang di siang dan sore hari.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah ibu kota selama sepekan ke depan.
BMKG memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Kamis 5 Maret 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh wilayah. Cek detail suhu dan kelembapan di sini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Kamis 12 Maret 2026.
Cek prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa 10 Maret 2026. BMKG peringatkan potensi hujan ringan hingga sedang di siang dan sore hari.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BMKG memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Kamis 5 Maret 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh wilayah. Cek detail suhu dan kelembapan di sini.
