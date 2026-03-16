Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 16 Maret 2026: Berawan Sepanjang Hari

Andhika Prasetyo
16/3/2026 06:22
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 16 Maret 2026: Berawan Sepanjang Hari
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin 16 Maret 2026. Sebagian besar kawasan ibu kota diprediksi berawan tanpa hujan. Kondisi ini cocok bagi masyarakat yang berencana melakukan aktivitas di luar ruangan..

Detail Prakiraan Cuaca Per Wilayah

Wilayah Pagi Siang Malam
Jakarta Barat Cerah Berawan Berawan Berawan
Jakarta Pusat Cerah Berawan Berawan Berawan
Jakarta Selatan Cerah Berawan Berawan Berawan
Jakarta Timur Cerah Berawan Berawan Berawan
Jakarta Utara Cerah Berawan Berawan Berawan
Kepulauan Seribu Cerah Berawan Berawan Berawan

Analisis Suhu dan Kelembapan

Suhu udara di Jakarta hari ini diprakirakan berada pada rentang yang cukup hangat, yakni antara 23 hingga 32 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar antara 58% hingga 88%, yang menandakan udara akan terasa cukup lembap, terutama menjelang turunnya hujan di siang hari.

Tips Menghadapi Cuaca Hari Ini

  • Sedia Payung: Meski diramalkan berawan, masyarakat tetap diimbau membawa perlengkapan hujan jika beraktivitas di luar ruangan mulai tengah hari.
  • Hidrasi Cukup: Di tengah suhu maksimal 32 derajat Celsius, pastikan asupan air putih tetap terjaga untuk menghindari dehidrasi.
  • Pantau Informasi Real-time: Gunakan aplikasi BMKG untuk mendapatkan update cuaca per jam di lokasi Anda.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga mengimbau warga untuk tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang sering berubah-ubah dari panas terik ke hujan ringan dalam waktu singkat. (E-3)



Editor : Andhika
