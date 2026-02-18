Prakiraan Cuaca Jakarta 18 Februari 2026: Waspada Hujan

ilustrasi(Antara)

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 18 Februari 2026: Waspada Potensi Hujan Petir

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 18 Februari 2026. Bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2026, warga Jakarta diimbau untuk menyiapkan payung dan jas hujan karena mayoritas wilayah diprediksi akan diguyur hujan sepanjang hari.

Berdasarkan data BMKG, potensi hujan disertai kilat atau petir perlu diwaspadai, terutama pada pagi hari di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, serta pada siang hingga sore hari di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Tabel Prakiraan Cuaca DKI Jakarta

Wilayah Pagi Siang Malam Suhu (°C) Jakarta Pusat Hujan Petir Hujan Ringan Berawan Tebal 25-29 Jakarta Utara Hujan Petir Hujan Ringan Berawan Tebal 25-29 Jakarta Barat Hujan Petir Hujan Ringan Berawa Tebal 24-29 Jakarta Selatan Hujan Petir Hujan Ringan Berawan Tebal 24-29 Jakarta Timur Hujan Petir Hujan Ringan Berawan Tebal 24-29 Kep. Seribu Hujan Petir Hujan Ringan Berawan 26-29

Suhu udara di Jakarta hari ini rata-rata berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celsius. Kelembapan udara cukup tinggi, berada di angka 74 hingga 97 persen. Kondisi ini membuat udara terasa lebih lembap dan gerah, terutama saat menjelang turunnya hujan.

Mengingat adanya potensi hujan petir dan intensitas hujan ringan-sedang pada malam hari di beberapa titik, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap risiko genangan air atau banjir di wilayah rawan. Pastikan saluran air di lingkungan sekitar tidak tersumbat dan selalu pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

Bagi Anda yang merayakan Imlek atau berencana melakukan aktivitas luar ruangan, disarankan untuk membawa perlengkapan pelindung hujan dan berhati-hati saat berkendara di kondisi jalan yang licin. (E-3)