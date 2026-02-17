Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 17 Februari 2026: Hujan Ringan

Headline
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 17 Februari 2026. Warga Ibu Kota diimbau untuk tetap waspada dan menyiapkan perlengkapan hujan, mengingat potensi hujan ringan diprediksi akan mengguyur sebagian besar wilayah Jakarta mulai siang hingga sore hari.
Berdasarkan data terbaru, kondisi cuaca Jakarta pada pagi hari cenderung bersahabat dengan langit berawan di seluruh wilayah administratif. Namun, perubahan cuaca yang signifikan mulai terjadi saat memasuki tengah hari.
Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi akan menjadi titik awal turunnya hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara akan menyusul dengan kondisi langit yang mendung pekat hingga hujan rintik.
Kondisi hujan ini diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari sebelum akhirnya cuaca kembali stabil dan berawan pada malam hari. Bagi para pekerja komuter, kondisi ini perlu diantisipasi guna menghindari hambatan lalu lintas yang biasanya terjadi saat hujan mengguyur di jam pulang kantor.
Berikut adalah rincian suhu dan kelembapan udara di wilayah DKI Jakarta:
|Wilayah
|Cuaca Siang
|Suhu (°C)
|Kelembapan (%)
|Jakarta Barat
|Hujan Ringan
|24 - 30
|80 - 95
|Jakarta Pusat
|Berawan/Hujan Ringan
|25 - 29
|80 - 90
|Jakarta Selatan
|Hujan Sedang
|24 - 30
|75 - 95
|Jakarta Timur
|Hujan Ringan
|24 - 30
|75 - 95
|Jakarta Utara
|Hujan Ringan
|25 - 29
|80 - 90
Secara klimatologis, peralihan cuaca dari cerah berawan di pagi hari menjadi hujan di siang hari disebabkan oleh pemanasan permukaan yang intens, yang kemudian memicu pertumbuhan awan konvektif (Cumulus). Fenomena ini lazim terjadi di wilayah perkotaan seperti Jakarta, di mana suhu udara yang meningkat memicu penguapan lokal yang cukup tinggi.
BMKG juga mengingatkan potensi kilat atau petir berdurasi singkat yang mungkin menyertai hujan ringan tersebut. Masyarakat diharapkan tetap memantau informasi cuaca secara real-time melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca mendadak yang dapat memengaruhi aktivitas luar ruangan. (E-3)
