Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 23 Februari 2026: Masih Hujan Lagi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin, 23 Februari 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada mengingat adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat memicu dampak hidrometeorologi seperti genangan air di beberapa titik.
Kondisi atmosfer di wilayah Jakarta saat ini dipengaruhi oleh aktivitas Monsun Asia yang cukup kuat, sehingga memicu pertumbuhan awan hujan yang masif di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk Jabodetabek.
Berikut adalah detail prakiraan cuaca Jakarta hari ini berdasarkan data terbaru BMKG:
Kedua wilayah ini mendapatkan perhatian khusus dengan status Waspada. Hujan dengan intensitas sedang hingga deras diprediksi akan turun, terutama pada siang hingga sore hari. Masyarakat diminta mengantisipasi potensi genangan dan kemacetan lalu lintas yang mungkin timbul.
Wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat diperkirakan akan didominasi oleh cuaca berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 24°C hingga 27°C dengan tingkat kelembapan mencapai 83%.
Untuk wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu, hujan ringan diprakirakan sudah mulai terjadi sejak dini hari dan pagi hari. BMKG juga memberikan peringatan terkait pertumbuhan awan konvektif di wilayah perairan yang dapat memicu hujan disertai kilat/petir.
|Wilayah
|Pagi
|Siang-Sore
|Malam
|Suhu (°C)
|Kelembapan (%)
|Jakarta Barat
|Berawan
|Berawan
|Berawan
|24 - 27
|75 - 90
|Jakarta Pusat
|Berawan
|Berawan
|Berawan
|24 - 27
|80 - 90
|Jakarta Selatan
|Berawan
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan-Sedang
|24 - 27
|75 - 95
|Jakarta Timur
|Berawan
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan-Sedang
|24 - 27
|75 - 95
|Jakarta Utara
|Hujan Ringan
|Berawan
|Hujan Ringan
|25 - 27
|80 - 92
|Kep. Seribu
|Hujan Petir
|Hujan Ringan
|Hujan Petir
|26 - 27
|80 - 88
