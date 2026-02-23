Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 23 Februari 2026: Masih Hujan Lagi

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin, 23 Februari 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada mengingat adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat memicu dampak hidrometeorologi seperti genangan air di beberapa titik.

Kondisi atmosfer di wilayah Jakarta saat ini dipengaruhi oleh aktivitas Monsun Asia yang cukup kuat, sehingga memicu pertumbuhan awan hujan yang masif di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk Jabodetabek.

Rincian Cuaca Jakarta Per Wilayah

Berikut adalah detail prakiraan cuaca Jakarta hari ini berdasarkan data terbaru BMKG:

1. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur

Kedua wilayah ini mendapatkan perhatian khusus dengan status Waspada. Hujan dengan intensitas sedang hingga deras diprediksi akan turun, terutama pada siang hingga sore hari. Masyarakat diminta mengantisipasi potensi genangan dan kemacetan lalu lintas yang mungkin timbul.

2. Jakarta Pusat dan Jakarta Barat

Wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat diperkirakan akan didominasi oleh cuaca berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 24°C hingga 27°C dengan tingkat kelembapan mencapai 83%.

3. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu

Untuk wilayah pesisir dan Kepulauan Seribu, hujan ringan diprakirakan sudah mulai terjadi sejak dini hari dan pagi hari. BMKG juga memberikan peringatan terkait pertumbuhan awan konvektif di wilayah perairan yang dapat memicu hujan disertai kilat/petir.

Wilayah Pagi Siang-Sore Malam Suhu (°C) Kelembapan (%) Jakarta Barat Berawan Berawan Berawan 24 - 27 75 - 90 Jakarta Pusat Berawan Berawan Berawan 24 - 27 80 - 90 Jakarta Selatan Berawan Hujan Ringan Hujan Ringan-Sedang 24 - 27 75 - 95 Jakarta Timur Berawan Hujan Ringan Hujan Ringan-Sedang 24 - 27 75 - 95 Jakarta Utara Hujan Ringan Berawan Hujan Ringan 25 - 27 80 - 92 Kep. Seribu Hujan Petir Hujan Ringan Hujan Petir 26 - 27 80 - 88

Tips Menghadapi Cuaca Jakarta Hari Ini

Sedia Payung/Jas Hujan: Mengingat potensi hujan yang merata, pastikan selalu membawa perlengkapan pelindung hujan.

Mengingat potensi hujan yang merata, pastikan selalu membawa perlengkapan pelindung hujan. Pantau Titik Genangan: Bagi pengendara, hindari wilayah yang rawan genangan, terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Bagi pengendara, hindari wilayah yang rawan genangan, terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Waspada Pohon Tumbang: Angin kencang yang terkadang menyertai hujan lebat perlu diwaspadai saat berada di luar ruangan.

Angin kencang yang terkadang menyertai hujan lebat perlu diwaspadai saat berada di luar ruangan. Update Informasi: Pantau terus kanal resmi BMKG atau aplikasi "Info BMKG" untuk mendapatkan data nowcasting (peringatan dini jangka pendek).

