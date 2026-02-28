Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 28 Februari 2026: Hujan Sore-Malam

Andhika Prasetyo
28/2/2026 08:24
ilustrasi(Antara)

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, pada Sabtu 28 Februari 2026. Sebagian wilayah ibu kota diprediksi mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dinamis sepanjang hari ini.

Rincian Cuaca Jakarta per Wilayah

Berdasarkan data resmi BMKG, berikut adalah detail prakiraan cuaca Jakarta hari ini:

Wilayah Pagi Siang/Sore Malam
Jakarta Barat Berawan Hujan Ringan Berawan Tebal
Jakarta Pusat Berawan Hujan Ringan Hujan Ringan
Jakarta Selatan Berawan Hujan Sedang Hujan Ringan
Jakarta Timur Berawan Hujan Sedang Hujan Ringan
Jakarta Utara Berawan Hujan Ringan Berawan Tebal
Kepulauan Seribu Berawan Berawan Hujan Ringan

Peringatan Dini: Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga sore hari.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 25 Februari 2026: Potensi Hujan Siang-Sore

Suhu dan Kelembapan Udara

Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga maksimum 30 derajat Celsius. Sementara itu, tingkat kelembapan udara diprediksi cukup tinggi, yakni antara 64 hingga 92 persen, yang dapat memicu udara terasa lebih gerah sebelum hujan turun.

Imbauan untuk Masyarakat

Mengingat adanya potensi hujan sedang di beberapa titik, BMKG mengimbau warga untuk selalu menyediakan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Para pengendara juga diminta untuk berhati-hati terhadap jalan yang licin dan potensi genangan air yang dapat menghambat arus lalu lintas di jam pulang kantor.

(E-3)

 



Editor : Andhika
