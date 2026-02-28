Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 28 Februari 2026: Hujan Sore-Malam

Headline
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, pada Sabtu 28 Februari 2026. Sebagian wilayah ibu kota diprediksi mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dinamis sepanjang hari ini.
Berdasarkan data resmi BMKG, berikut adalah detail prakiraan cuaca Jakarta hari ini:
|Wilayah
|Pagi
|Siang/Sore
|Malam
|Jakarta Barat
|Berawan
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|Jakarta Pusat
|Berawan
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|Jakarta Selatan
|Berawan
|Hujan Sedang
|Hujan Ringan
|Jakarta Timur
|Berawan
|Hujan Sedang
|Hujan Ringan
|Jakarta Utara
|Berawan
|Hujan Ringan
|Berawan Tebal
|Kepulauan Seribu
|Berawan
|Berawan
|Hujan Ringan
Peringatan Dini: Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga sore hari.
Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga maksimum 30 derajat Celsius. Sementara itu, tingkat kelembapan udara diprediksi cukup tinggi, yakni antara 64 hingga 92 persen, yang dapat memicu udara terasa lebih gerah sebelum hujan turun.
Mengingat adanya potensi hujan sedang di beberapa titik, BMKG mengimbau warga untuk selalu menyediakan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Para pengendara juga diminta untuk berhati-hati terhadap jalan yang licin dan potensi genangan air yang dapat menghambat arus lalu lintas di jam pulang kantor.
