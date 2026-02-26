Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 26 Februari 2026: Berawan Sepanjang Hari

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Kamis, 26 Februari 2026. Secara umum, langit Jakarta diprediksi akan diselimuti awan tebal hampir sepanjang hari, namun warga di wilayah Jakarta Timur perlu mewaspadai potensi hujan ringan pada sore hari.

Berdasarkan data terbaru, suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 55%-87%. Kondisi ini diperkirakan akan membuat suasana terasa cukup gerah, terutama pada siang hari bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.

Detail Prakiraan Cuaca Jakarta Per Wilayah

Berikut adalah rincian prakiraan cuaca di lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten di Jakarta:

Jakarta Pusat: Diprediksi berawan tebal dari pagi hingga malam hari. Suhu berkisar 25-31 °C dengan kelembapan 57-85%.

Diprediksi berawan tebal dari pagi hingga malam hari. Suhu berkisar 25-31 °C dengan kelembapan 57-85%. Jakarta Utara: Kondisi cuaca didominasi awan tebal sepanjang hari. Suhu udara berada di angka 26-30 °C.

Kondisi cuaca didominasi awan tebal sepanjang hari. Suhu udara berada di angka 26-30 °C. Jakarta Barat: Sama halnya dengan wilayah pusat, Jakarta Barat diprakirakan berawan tebal tanpa potensi hujan signifikan. Suhu 25-31 °C.

Sama halnya dengan wilayah pusat, Jakarta Barat diprakirakan berawan tebal tanpa potensi hujan signifikan. Suhu 25-31 °C. Jakarta Selatan: Cuaca terpantau berawan tebal sejak pagi. Masyarakat diimbau tetap sedia payung untuk mengantisipasi perubahan cuaca mendadak. Suhu 25-31 °C.

Cuaca terpantau berawan tebal sejak pagi. Masyarakat diimbau tetap sedia payung untuk mengantisipasi perubahan cuaca mendadak. Suhu 25-31 °C. Jakarta Timur: Wilayah ini menjadi satu-satunya yang berpotensi mengalami hujan ringan pada sore hari, tepatnya sekitar pukul 16.00 WIB. Suhu maksimal mencapai 32 °C.

Wilayah ini menjadi satu-satunya yang berpotensi mengalami hujan ringan pada sore hari, tepatnya sekitar pukul 16.00 WIB. Suhu maksimal mencapai 32 °C. Kepulauan Seribu: Cerah berawan pada dini hari, kemudian berubah menjadi berawan tebal sepanjang sisa hari. Suhu 27-29 °C.

Analisis Data Cuaca Jakarta Hari Ini (26 Februari 2026) Parameter Detail Suhu Udara 25°C - 32°C Kelembapan 55% - 87% Kondisi Dominan Berawan Tebal Wilayah Potensi Hujan Jakarta Timur (Sore Hari) Status Kewaspadaan Waspada (Jakarta Timur & Bogor)

BMKG juga memberikan catatan khusus terkait wilayah penyangga, terutama Bogor, yang berstatus waspada hujan lebat. Hal ini perlu diperhatikan oleh warga yang tinggal di bantaran sungai karena potensi kenaikan debit air kiriman ke wilayah Jakarta.

Masyarakat disarankan untuk tetap memantau informasi cuaca secara real-time melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca ekstrem yang bisa terjadi sewaktu-waktu di masa puncak musim hujan ini.