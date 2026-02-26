Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 26 Februari 2026: Berawan Sepanjang Hari

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Kamis, 26 Februari 2026. Secara umum, langit Jakarta diprediksi akan diselimuti awan tebal hampir sepanjang hari, namun warga di wilayah Jakarta Timur perlu mewaspadai potensi hujan ringan pada sore hari.
Berdasarkan data terbaru, suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 55%-87%. Kondisi ini diperkirakan akan membuat suasana terasa cukup gerah, terutama pada siang hari bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan.
Berikut adalah rincian prakiraan cuaca di lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten di Jakarta:
|Parameter
|Detail
|Suhu Udara
|25°C - 32°C
|Kelembapan
|55% - 87%
|Kondisi Dominan
|Berawan Tebal
|Wilayah Potensi Hujan
|Jakarta Timur (Sore Hari)
|Status Kewaspadaan
|Waspada (Jakarta Timur & Bogor)
BMKG juga memberikan catatan khusus terkait wilayah penyangga, terutama Bogor, yang berstatus waspada hujan lebat. Hal ini perlu diperhatikan oleh warga yang tinggal di bantaran sungai karena potensi kenaikan debit air kiriman ke wilayah Jakarta.
Masyarakat disarankan untuk tetap memantau informasi cuaca secara real-time melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca ekstrem yang bisa terjadi sewaktu-waktu di masa puncak musim hujan ini.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah ibu kota selama sepekan ke depan.
BMKG memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Kamis 5 Maret 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh wilayah. Cek detail suhu dan kelembapan di sini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 4 Maret 2026.
Berikut adalah laporan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2026, berdasarkan data terbaru dari BMKG.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin, 2 Maret 2026.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BMKG memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Kamis 5 Maret 2026, didominasi hujan ringan di hampir seluruh wilayah. Cek detail suhu dan kelembapan di sini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu, 4 Maret 2026.
Berikut adalah laporan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, Selasa, 3 Maret 2026, berdasarkan data terbaru dari BMKG.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin, 2 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved