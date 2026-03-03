ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta periode Selasa, 3 Maret 2026. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang akan mengguyur sebagian besar wilayah Ibu Kota mulai siang hingga sore hari.

Berdasarkan data resmi BMKG, kondisi cuaca Jakarta pada pagi hari diprediksi akan didominasi oleh hujan dan berawan tebal di seluruh wilayah administratif. Memasuki siang hari, dinamika cuaca mulai berubah dengan munculnya potensi hujan ringan hingga sedang.

Peringatan Dini dan Wilayah Terdampak

BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. "Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Jaksel dan Jaktim pada siang dan sore hari," tulis BMKG dalam keterangannya.

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 2 Maret 2026: Hujan Sore-Malam

Sementara itu, wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan. Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu cenderung lebih stabil dengan kondisi berawan pada siang hari, namun berpotensi mengalami hujan ringan pada malam hari.

Suhu dan Kelembapan Udara

Suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran normal, yakni antara 24 hingga 29 derajat Celsius. Kelembapan udara tercatat cukup tinggi, berkisar antara 75 hingga 95 persen, yang membuat suasana terasa lebih lembap terutama menjelang turunnya hujan.

Wilayah Siang/Sore Hari Malam Hari Jakarta Selatan Hujan Ringan Berawan Tebal Jakarta Timur Hujan Ringan Berawan Tebal Jakarta Barat Hujan Ringan Berawan Tebal

Angin diprakirakan bertiup dari arah Barat Laut ke Tenggara dengan kecepatan mencapai 22 km/jam. Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk tetap memantau perkembangan cuaca secara real-time melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca yang mendadak. (E-3)