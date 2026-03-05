Prakiraan Cuaca Kamis, 5 Maret 2026: Didominasi Hujan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada Kamis, 5 Maret 2026. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas tiga bibit siklon tropis yang terpantau aktif di sekitar wilayah Indonesia.
Berdasarkan analisis terbaru, Bibit Siklon Tropis 90S berada di Samudra Hindia selatan Jawa Timur, sementara Bibit Siklon Tropis 93S terpantau di perairan barat Australia, dan Bibit Siklon Tropis 92P berada di Teluk Karpentaria.
Ketiga sistem ini, ditambah dengan sirkulasi siklonik di Laut Sulawesi, memicu terbentuknya daerah konvergensi (pertemuan angin) yang memanjang dari Sumatera bagian selatan hingga Nusa Tenggara.
Fenomena ini menyebabkan peningkatan pertumbuhan awan hujan secara masif. Masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa diimbau untuk tetap waspada, terutama terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah berikut:
• Sumatra: Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu.
• Jawa: Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
• Bali & Nusa Tenggara: Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berikut adalah rincian prakiraan cuaca di berbagai kota utama Indonesia untuk Kamis, 5 Maret 2026:
• Hujan Petir: Bengkulu dan Pangkal Pinang.
• Hujan Sedang: Semarang.
• Hujan Ringan: Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor.
• Berawan hingga Berawan Tebal: Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang.
• Hujan Sedang: Mataram, Manado, Kendari, dan Merauke.
• Hujan Ringan: Denpasar, Palu, Mamuju, Makassar, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Kupang.
• Berawan Tebal: Ambon.
BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi di website bmkg.go.id atau media sosial resmi di @infobmkg. Tetap waspada terhadap dampak cuaca ekstrem seperti banjir dan tanah longsor. (E-4)
