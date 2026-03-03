Waspadai Hujan Lebat hingga Rob saat Mudik Lebaran, BMKG Siapkan OMC di Sejumlah Wilayah

Warga beraktivitas di tengah hujan deras.(Dok. Antara)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan periode mudik Lebaran 2026 dan libur Idul Fitri 1447 H/2026 M masih dibayangi potensi hujan lebat di sejumlah wilayah. Karena itu, strategi mitigasi disiapkan, termasuk rencana Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengamankan jalur penyeberangan strategis.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, secara umum cuaca Maret hingga awal April didominasi hujan ringan hingga sedang. Namun, potensi hujan sedang hingga lebat perlu diantisipasi, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua Pegunungan.

“BMKG terus melakukan analisis dan pemantauan kondisi atmosfer secara berkelanjutan, serta senantiasa menyampaikan informasi peringatan dini cuaca secara tepat waktu guna mendukung keselamatan masyarakat dan aktivitas selama periode Angkutan Lebaran,” ujar Faisal dalam Rapat Koordinasi Persiapan Idulfitri di Jakarta, Senin (2/3).

Baca juga : BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem 28 Februari di Banten, Jabar, hingga NTT

Ia memerinci, pada 1–10 Maret 2026 peluang hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara pada 11–20 dan 21–31 Maret, potensi hujan lebat masih mengintai Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, serta Papua Pegunungan.

Selain pengaruh Monsun Asia, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang atmosfer disebut masih aktif. BMKG juga menyoroti potensi pembentukan bibit siklon tropis di selatan Indonesia, termasuk Bibit Siklon 90S di Samudra Hindia barat daya Lampung.

Di sektor penerbangan, BMKG mengingatkan potensi pertumbuhan awan Cumulonimbus (CB) yang dapat memicu turbulensi, kilat/petir, hujan lebat, badai guntur, hingga wind shear di sekitar bandara. Wilayah yang perlu diwaspadai antara lain Samudra Hindia selatan Jawa, Kalimantan Utara, Sulawesi bagian utara dan tengah, NTT, Maluku, hingga Papua.

Baca juga : Cuaca Batam Hari Ini, 27 Februari 2026: Berawan, Hujan Berpotensi Turun Siang hingga Sore Hari

Sektor kelautan juga berpotensi terdampak. Gelombang kategori sedang 1,25–2,5 meter diprakirakan muncul di Samudra Hindia barat Aceh hingga barat Lampung, perairan selatan Jawa sampai NTT, serta perairan utara Maluku hingga Papua.

BMKG turut memperingatkan potensi banjir pesisir (rob) akibat kombinasi fase Bulan Baru pada 19 Maret dan fase Perigee pada 22 Maret 2026 yang dapat meningkatkan pasang air laut di sejumlah wilayah pesisir.

Sebagai langkah mitigasi hidrometeorologi, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan OMC secara situasional. Salah satu fokusnya adalah rencana OMC pada 17–18 Maret 2026 guna mengamankan jalur mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak–Bakauheni dan Gilimanuk–Ketapang, agar antrean tidak memburuk akibat cuaca ekstrem. Rencana pembiayaan disebut didukung melalui CSR PT Pelni.

BMKG juga menyiapkan platform layanan terintegrasi, seperti Digital Weather for Traffic (DWT) untuk jalur darat, Ina-SIAM untuk penerbangan, dan InaWIS untuk pelayaran. Sebanyak 38 UPT disiagakan di daerah, ditambah posko pusat, rest area tol, 15 pelabuhan, dan 96 bandara.

Selain cuaca, Faisal mengingatkan kewaspadaan gempa bumi. Sepanjang Februari 2026 tercatat 4.709 gempa di Indonesia, dengan 10 kejadian bermagnitudo 5 ke atas dan 65 gempa dirasakan masyarakat. (H-3)