Waspada Cuaca Ekstrem, BMKG Deteksi Tiga Bibit Siklon di Sekitar Indonesia

Ilustrasi(Dok Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada Rabu, 4 Maret 2026. Kondisi tersebut dipicu oleh terpantaunya tiga bibit siklon tropis yang saat ini berada dalam wilayah monitoring Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) BMKG. Fenomena atmosfer ini berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

Pemantauan Tiga Bibit Siklon Tropis

Berdasarkan dinamika atmosfer terkini, terdapat tiga sistem bibit siklon yang memengaruhi pola cuaca nasional:

- Bibit Siklon Tropis 90S: Terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya, sebelah selatan Jawa Barat. Sistem ini memiliki kecepatan angin maksimum 25 knot dengan tekanan 1000 milibar. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, bibit ini diprediksi menguat dan bergerak ke arah timur laut hingga timur.

- Bibit Siklon Tropis 92P: Berada di Teluk Karpentaria dengan kecepatan angin 15 knot. Meski cenderung menurun dalam beberapa hari ke depan, sistem ini membentuk daerah konvergensi di pesisir utara Australia.

- Bibit Siklon Tropis 935: Terpantau di perairan barat daratan Australia bagian utara dengan kecepatan angin 25 knot. Sistem ini diprediksi persisten dan menguat, serta membentuk daerah konvergensi dari Lampung hingga selatan Jawa.

Wilayah Siaga Hujan Lebat dan Sangat Lebat

Kombinasi dari ketiga bibit siklon tersebut menciptakan daerah konvergensi dan konflensi yang signifikan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Banten, Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar di Indonesia

Selain potensi hujan lebat di wilayah provinsi, BMKG juga merinci prakiraan cuaca untuk kota-kota besar:

- Indonesia Bagian Barat: Potensi hujan petir diprediksi terjadi di Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Palangkaraya. Sementara itu, wilayah Jakarta, Bandung, Medan, dan Palembang diprediksi mengalami hujan ringan. Kondisi berawan hingga berawan tebal diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Pekanbaru, dan Pontianak.

- Indonesia Bagian Timur: Hujan petir perlu diwaspadai di Merauke. Hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Makassar dan Mamuju. Sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua diprediksi mengalami hujan ringan, sedangkan wilayah Palu diperkirakan akan mengalami kondisi udara kabur. (E-4)