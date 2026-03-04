BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem Jawa Barat 4-10 Maret 2026! Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

Headline
BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di wilayah Jawa Barat dalam sepekan ke depan, mulai 4 hingga 10 Maret 2026.
Kepala BMKG Stasiun Bandung, Teguh Rahayu, menjelaskan bahwa kondisi cuaca ekstrem ini dipengaruhi oleh fenomena dinamika atmosfer, termasuk gelombang Low Frequency (LF) yang memicu pembentukan awan hujan secara masif.
“Diperkirakan pada satu pekan ke depan umumnya cuaca berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang antara siang, sore, dan malam hari,” ujar Teguh di Bandung, Rabu (4/3/2026).
Analisis BMKG menunjukkan adanya labilitas atmosfer pada kategori labil ringan hingga kuat. Hal ini mengindikasikan peluang besar bagi pertumbuhan awan konvektif yang menjadi pemicu utama cuaca ekstrem di wilayah Jawa Barat.
Berdasarkan model cuaca global dan lokal, potensi hujan sangat lebat disertai angin kencang diprediksi terjadi dalam durasi singkat namun merata di sejumlah titik di Jawa Barat.
Waspada Bencana Hidrometeorologi:
BMKG mengeluarkan rekomendasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi:
Memasuki masa peralihan musim, masyarakat diminta mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Langkah sederhana seperti menjaga kebersihan saluran air dan menata dahan pohon yang rimbun sangat disarankan.
“Kami mengimbau masyarakat tetap waspada dan memperbarui informasi cuaca resmi dari BMKG. Pahami potensi bencana di lingkungan sekitar dan segera lakukan langkah pengurangan risiko,” pungkas Teguh.
|Periode Prediksi
|Potensi Cuaca
|Waktu Rawan
|4 - 10 Maret 2026
|Hujan Sedang - Sangat Lebat, Kilat, Angin Kencang
|Siang, Sore, Malam Hari
