Prakiraan Cuaca Jawa Tengah 3 Maret 2026 : Awas, Gelombang Tinggi 4 Meter dan Cuaca Ekstrem di 32 Daerah 

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait prakiraan cuaca Jawa Tengah 3 Maret 2026. Gelombang tinggi hingga 4 meter berpotensi di perairan selatan dan 2,5 meter yang berisiko terhadap aktivitas pelayaran sertancuaca ekstrem berpotensi meningkat di 32 daerah Jawa Tengah.

Cuaca pagi di Jawa Tengah dilaporkan umumnya berawan dan hujan ringan di daerah Wonogiri. Memasuki siang, sore, hingga malam intensitas hujan meningkat ringan-sedang merata di daerah di Jawa Tengah, bahkan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi 33 daerah, sehingga diminta warga untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi.

Selain disertai hujan badai, gelombang tinggi 2,5-4 meter berlangsung di perairan selatan dan 1,25-2,5 meter di perairan utara berisiko terhadap aktivitas pelayaran terutama saat kecepatan angin diatas 15 knot, air laut pasang (rob) juga masih terjadi hingga berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah.

"Tetap siaga banjir di daerah Pantura Jawa Tengah, karena air laut pasang dengan ketinggian maksimum 1 meter masih berlangsung di perairan utara pada pukul 18.00-21.00 WIB," kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Usman Effendi, Selasa (3/3).

Gelombang tinggi disertai hujan badai di perairan selatan dan utara Jawa Tengah, lanjut Usman Effendi, sandat berisiko terhadap aktivitas pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang maupun angkutan barang dan orang, menjadikan kondisi tidak kondusif dan perlu mendapat perhatian serius.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Arif N mengatakan kondisi cuaca di Jawa Tengah juga belum membaik pas Selasa (3/3), karena cuaca ekstrem meningkat hingga di 32 daerah baik itu di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Solo Raya, Pantura, Jawa Tengah bagian barat, tengah dan selatan.

Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Arif, yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Magelang, Salatiga, Pekalongan, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

"Diminta warga untuk waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung sebagai dampak potensi cuaca ekstrem tersebut," ujar Arif.

Sejumlah daerah Lainnya berpeluang diguyur hujan ringan-sedang, menurut Arif, angin berhembus dari barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen. (H-4)