Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Irvan Sihombing
03/3/2026 12:33
Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Aceh, BMKG Imbau Waspada Susulan
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah perairan tenggara Sinabang pada Selasa (3/3) pukul 11.56 WIB.(Dok. BMKG)

GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah perairan tenggara Sinabang pada Selasa (3/3) pukul 11.56 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan pusat gempa berada di laut sekitar 61 kilometer tenggara Sinabang.

Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada koordinat 1,93 Lintang Utara dan 96,48 Bujur Timur dengan kedalaman 13 kilometer. Guncangan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah sekitar pusat gempa.

BMKG menyatakan gempa tersebut tergolong gempa dangkal yang berpusat di laut. Hingga laporan awal dirilis, belum terdapat informasi resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat peristiwa tersebut.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan. BMKG juga mengingatkan warga untuk mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait guna menghindari  penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (I-1)



Editor : Irvan Sihombing
