Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026: Warga Aceh Bisa Pantau 3 Fase Terakhir

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FENOMENA astronomi langka Gerhana Bulan Total (GBT) akan menghiasi langit Indonesia pada Selasa, 3 Maret 2026. Meski wilayah Aceh tidak dapat menyaksikan fase awal hingga puncak gerhana karena posisi bulan yang belum terbit, BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar memastikan masyarakat di Serambi Mekkah tetap bisa menikmati keindahan fenomena ini pada tiga fase terakhir.
Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Azhar Rusdin, menjelaskan bahwa saat bulan muncul di ufuk timur Aceh, proses gerhana sudah memasuki akhir fase totalitas.
"Seluruh Aceh dapat menyaksikan gerhana total ini, tetapi dengan kondisi cuaca cerah dan ufuk timur tidak terhalang," ujarnya di Banda Aceh, Senin (2/3).
Berdasarkan data resmi BMKG, berikut adalah tiga fase yang dapat diamati secara visual dari seluruh wilayah Aceh:
|Fase Gerhana
|Waktu (WIB)
|Gerhana Total Berakhir (U3)
|19.03.23 WIB
|Gerhana Sebagian Berakhir (U4)
|20.17.33 WIB
|Gerhana Penumbra Berakhir (P4)
|21.24.35 WIB
Fenomena yang sering disebut sebagai Blood Moon ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami hamburan Rayleigh, sehingga hanya spektrum warna merah yang mencapai permukaan bulan dan memberikan tampilan kemerahan yang eksotis.
Masyarakat Aceh dapat mengamati fase akhir gerhana ini dengan mata telanjang tanpa alat bantu khusus, selama kondisi langit cerah dan pandangan ke arah ufuk timur tidak terhalang bangunan atau pohon.
Mengingat fenomena ini terjadi bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1447 H, Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau umat Islam untuk melaksanakan shalat gerhana bulan atau Shalat Khusuf. Ibadah ini merupakan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan sebagai bentuk tadabur atas kebesaran ciptaan Tuhan.
Masyarakat disarankan untuk melakukan pengamatan di lokasi yang minim polusi cahaya. Selain melakukan shalat gerhana, umat Muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa, dan sedekah saat fenomena alam ini berlangsung.
Bagi Anda yang tidak dapat melihat secara langsung karena faktor cuaca, BMKG juga menyediakan layanan live streaming yang dapat diakses melalui laman resmi gerhana.bmkg.go.id. (Ant/Z-10)
