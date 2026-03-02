Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026: Warga Aceh Bisa Pantau 3 Fase Terakhir

Simak jadwal fase Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Aceh.(Dok. Wahdah inspirasi zakat)

FENOMENA astronomi langka Gerhana Bulan Total (GBT) akan menghiasi langit Indonesia pada Selasa, 3 Maret 2026. Meski wilayah Aceh tidak dapat menyaksikan fase awal hingga puncak gerhana karena posisi bulan yang belum terbit, BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar memastikan masyarakat di Serambi Mekkah tetap bisa menikmati keindahan fenomena ini pada tiga fase terakhir.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Andi Azhar Rusdin, menjelaskan bahwa saat bulan muncul di ufuk timur Aceh, proses gerhana sudah memasuki akhir fase totalitas.

"Seluruh Aceh dapat menyaksikan gerhana total ini, tetapi dengan kondisi cuaca cerah dan ufuk timur tidak terhalang," ujarnya di Banda Aceh, Senin (2/3).

Baca juga : Puncak Gerhana Bulan Total Besok! Catat Waktunya Mulai Pukul 18.03 WIB

Jadwal Fase Gerhana Bulan di Aceh

Berdasarkan data resmi BMKG, berikut adalah tiga fase yang dapat diamati secara visual dari seluruh wilayah Aceh:

Fase Gerhana Waktu (WIB) Gerhana Total Berakhir (U3) 19.03.23 WIB Gerhana Sebagian Berakhir (U4) 20.17.33 WIB Gerhana Penumbra Berakhir (P4) 21.24.35 WIB

Fenomena yang sering disebut sebagai Blood Moon ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami hamburan Rayleigh, sehingga hanya spektrum warna merah yang mencapai permukaan bulan dan memberikan tampilan kemerahan yang eksotis.

Masyarakat Aceh dapat mengamati fase akhir gerhana ini dengan mata telanjang tanpa alat bantu khusus, selama kondisi langit cerah dan pandangan ke arah ufuk timur tidak terhalang bangunan atau pohon.

Baca juga : Warga Yogyakarta Bisa Saksikan Gerhana Bulan Total

Imbauan Shalat Khusuf di Bulan Ramadan

Mengingat fenomena ini terjadi bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1447 H, Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau umat Islam untuk melaksanakan shalat gerhana bulan atau Shalat Khusuf. Ibadah ini merupakan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan sebagai bentuk tadabur atas kebesaran ciptaan Tuhan.

Masyarakat disarankan untuk melakukan pengamatan di lokasi yang minim polusi cahaya. Selain melakukan shalat gerhana, umat Muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa, dan sedekah saat fenomena alam ini berlangsung.

Bagi Anda yang tidak dapat melihat secara langsung karena faktor cuaca, BMKG juga menyediakan layanan live streaming yang dapat diakses melalui laman resmi gerhana.bmkg.go.id. (Ant/Z-10)