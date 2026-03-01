3 Cara Menyaksikan Parade Planet di Indonesia, Jangan sampai Terlewat!

Headline
FENOMENA astronomi yang dikenal sebagai parade planet atau planetary alignment akan menjadi salah satu pertunjukan visual paling menakjubkan di tahun 2026. Pada puncaknya, Minggu, 1 Maret 2026, enam planet berjejer tetangga Bumi, Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, akan tampak berbaris dalam satu garis imajiner di langit malam.
Bagi masyarakat di Indonesia, momen ini sangat spesial karena bertepatan dengan masa awal bulan Ramadan 2026, sehingga pengamatan bisa dilakukan sesaat setelah waktu berbuka puasa.
Parade planet terjadi ketika beberapa planet di tata surya tampak berkumpul di satu sisi Matahari dan terlihat berderet di sepanjang ekliptika (jalur semu Matahari) jika diamati dari perspektif Bumi.
Meskipun secara fisik mereka tetap terpisah miliaran kilometer, konfigurasi orbitnya menciptakan ilusi visual seolah-olah mereka sedang berparade bersama.
Untuk mendapatkan pengalaman pengamatan maksimal, perhatikan detail waktu berikut:
Agar pengalaman Anda tidak terlewatkan, ikuti panduan praktis berikut:
Empat dari enam planet yang terlibat cukup terang untuk dilihat langsung tanpa bantuan alat:
Untuk melihat anggota parade lainnya, Anda memerlukan bantuan alat:
Penting: Pastikan Anda mencari lokasi yang minim polusi cahaya seperti tepi pantai atau area persawahan untuk visibilitas planet yang lebih redup seperti Saturnus dan Merkurius.
Manfaatkan aplikasi seperti Stellarium atau Star Walk 2 untuk membantu mengidentifikasi posisi tepat planet secara real-time. Aplikasi ini sangat membantu bagi pemula untuk membedakan antara bintang dan planet.
Tidak. Para ahli astronomi menegaskan bahwa posisi sejajar ini hanyalah efek perspektif visual. Pengaruh gravitasi gabungan dari planet-planet tersebut terhadap Bumi sangat kecil dan tidak memicu bencana alam.
Setelah parade enam planet di tahun 2026 ini, konfigurasi serupa yang melibatkan banyak planet diprediksi baru akan terjadi kembali pada tahun 2040.
Bisa. Gunakan mode "Night Mode" pada kamera ponsel Anda dan sangat disarankan menggunakan tripod agar gambar tetap stabil saat menangkap cahaya minim.
|Persiapan
|Detail
|Cuaca
|Pastikan langit cerah/tidak mendung.
|Lokasi
|Area lapang menghadap Barat (Pantai/Sawah).
|Alat
|Ponsel dengan aplikasi peta langit, Binokular (Opsional).
|Waktu
|30 menit pasca-Magrib (sekitar 18.15 - 19.30).
Fenomena ini menjadi pengingat betapa dinamisnya tata surya kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen langka ini sebelum konfigurasi planet-planet tersebut kembali menjauh satu sama lain.
