3 Cara Menyaksikan Parade Planet di Indonesia, Jangan sampai Terlewat!

Cara melihat parade planet di Indonesia.(Dok. Nasa)

FENOMENA astronomi yang dikenal sebagai parade planet atau planetary alignment akan menjadi salah satu pertunjukan visual paling menakjubkan di tahun 2026. Pada puncaknya, Minggu, 1 Maret 2026, enam planet berjejer tetangga Bumi, Merkurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, akan tampak berbaris dalam satu garis imajiner di langit malam.

Bagi masyarakat di Indonesia, momen ini sangat spesial karena bertepatan dengan masa awal bulan Ramadan 2026, sehingga pengamatan bisa dilakukan sesaat setelah waktu berbuka puasa.

Apa Itu Parade Planet?

Parade planet terjadi ketika beberapa planet di tata surya tampak berkumpul di satu sisi Matahari dan terlihat berderet di sepanjang ekliptika (jalur semu Matahari) jika diamati dari perspektif Bumi.

Baca juga : Tips Menyaksikan Parade 6 Planet Sejajar di Akhir Februari 2026

Meskipun secara fisik mereka tetap terpisah miliaran kilometer, konfigurasi orbitnya menciptakan ilusi visual seolah-olah mereka sedang berparade bersama.

Waktu dan Lokasi Terbaik di Indonesia

Untuk mendapatkan pengalaman pengamatan maksimal, perhatikan detail waktu berikut:

Tanggal Puncak: 28 Februari 2026. Fenomena ini sebenarnya bisa diamati dalam rentang waktu sekitar dua minggu di akhir Februari hingga awal Maret.

Waktu Pengamatan: Mulai pukul 18.13 WIB atau sekitar 30-60 menit setelah Matahari terbenam di lokasi masing-masing.

Arah Pandang: Hadapkan pandangan Anda ke arah ufuk Barat hingga Barat Daya.

Tips Mengamati Parade Planet 2026

Agar pengalaman Anda tidak terlewatkan, ikuti panduan praktis berikut:

Baca juga : 6 Planet Sejajar di Akhir Februari, Apakah Bisa Disaksikan dari langit Indonesia?

1. Tanpa Alat Bantu (Mata Telanjang)

Empat dari enam planet yang terlibat cukup terang untuk dilihat langsung tanpa bantuan alat:

Venus & Jupiter: Akan menjadi dua objek paling terang di langit setelah Bulan. Venus akan tampak sangat cemerlang di posisi rendah dekat cakrawala barat.

Merkurius & Saturnus: Keduanya juga bisa dilihat dengan mata telanjang, namun Merkurius sering kali menantang karena posisinya yang sangat dekat dengan ufuk.

2. Gunakan Alat Optik (Teleskop/Binokular)

Untuk melihat anggota parade lainnya, Anda memerlukan bantuan alat:

Uranus & Neptunus: Kedua planet es raksasa ini terlalu redup untuk mata manusia. Gunakan binokular minimal ukuran 10x50 atau teleskop amatir untuk menemukannya.

Detail Planet: Dengan teleskop, Anda juga bisa melihat cincin Saturnus yang ikonik serta empat bulan terbesar Jupiter (Io, Europa, Ganymede, dan Callisto).

Penting: Pastikan Anda mencari lokasi yang minim polusi cahaya seperti tepi pantai atau area persawahan untuk visibilitas planet yang lebih redup seperti Saturnus dan Merkurius.

3. Gunakan Aplikasi Astronomi

Manfaatkan aplikasi seperti Stellarium atau Star Walk 2 untuk membantu mengidentifikasi posisi tepat planet secara real-time. Aplikasi ini sangat membantu bagi pemula untuk membedakan antara bintang dan planet.

People Also Ask (FAQ)

Apakah parade planet ini berbahaya bagi Bumi?

Tidak. Para ahli astronomi menegaskan bahwa posisi sejajar ini hanyalah efek perspektif visual. Pengaruh gravitasi gabungan dari planet-planet tersebut terhadap Bumi sangat kecil dan tidak memicu bencana alam.

Kapan fenomena serupa akan terjadi lagi?

Setelah parade enam planet di tahun 2026 ini, konfigurasi serupa yang melibatkan banyak planet diprediksi baru akan terjadi kembali pada tahun 2040.

Apakah fenomena ini bisa difoto dengan ponsel?

Bisa. Gunakan mode "Night Mode" pada kamera ponsel Anda dan sangat disarankan menggunakan tripod agar gambar tetap stabil saat menangkap cahaya minim.

Checklist Pengamatan:

Persiapan Detail Cuaca Pastikan langit cerah/tidak mendung. Lokasi Area lapang menghadap Barat (Pantai/Sawah). Alat Ponsel dengan aplikasi peta langit, Binokular (Opsional). Waktu 30 menit pasca-Magrib (sekitar 18.15 - 19.30).

Fenomena ini menjadi pengingat betapa dinamisnya tata surya kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen langka ini sebelum konfigurasi planet-planet tersebut kembali menjauh satu sama lain.