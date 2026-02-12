6 Planet Sejajar di Akhir Februari, Apakah Bisa Disaksikan dari langit Indonesia?

Headline
FENOMENA langka yang mempertemukan enam planet dalam satu garis imajiner akan menghiasi langit Indonesia pada akhir Februari 2026. Peristiwa yang sering disebut sebagai planetary parade ini akan melibatkan Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, hingga planet jauh seperti Uranus dan Neptunus. Menariknya, puncak fenomena ini diprediksi terjadi bertepatan dengan momentum awal bulan suci Ramadan 1447 H.
Berdasarkan data astronomi, puncak dari keselarasan enam planet ini akan terjadi pada tanggal 28 Februari 2026. Meskipun demikian, formasi ini sudah mulai terlihat secara bertahap sejak pertengahan Februari dan akan tetap bertahan dalam posisi yang relatif dekat hingga awal Maret 2026.
Di Indonesia, pengamat memiliki keuntungan geografis karena posisi negara kita yang berada di garis khatulistiwa. Hal ini membuat jalur ekliptika (jalur lintasan planet) terlihat lebih tegak lurus dibandingkan dengan wilayah di belahan bumi utara atau selatan, sehingga memudahkan identifikasi posisi planet secara lebih jelas.
Tidak semua planet dalam parade ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Berikut adalah rincian visibilitas masing-masing planet yang perlu Anda ketahui:
Waktu terbaik untuk menyaksikan parade planet ini adalah sekitar 30 hingga 45 menit setelah Matahari terbenam. Anda harus mengarahkan pandangan ke arah langit Barat, tepat di area di mana Matahari menghilang dari cakrawala.
Pastikan Anda berada di lokasi yang memiliki pandangan horizon yang bersih. Karena beberapa planet seperti Venus dan Merkurius berada cukup rendah, keberadaan gedung tinggi atau pepohonan dapat menghalangi pandangan Anda. Lokasi ideal meliputi tepi pantai, area persawahan yang luas, atau puncak bukit yang minim polusi cahaya lampu kota.
Penting untuk dipahami bahwa planet-planet tersebut tidak benar-benar berada dalam satu garis lurus di ruang angkasa. Fenomena ini adalah hasil dari perspektif pengamat di Bumi. Planet-planet mengorbit Matahari pada bidang yang hampir sama yang disebut ekliptika. Pada waktu tertentu, posisi mereka dalam orbit masing-masing membuat mereka tampak berkumpul di area langit yang sama jika dilihat dari sudut pandang kita di Bumi.
Puncaknya diprediksi terjadi pada 28 Februari 2026, namun pemandangan serupa bisa dinikmati beberapa hari sebelum dan sesudahnya.
Ya, seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menyaksikan peristiwa ini, asalkan kondisi langit tidak tertutup awan mendung.
Waktu ideal adalah sesaat setelah senja, mulai pukul 18.30 hingga 19.30 waktu setempat (WIB/WITA/WIT).
Sama sekali tidak. Ini adalah fenomena optik biasa dan tidak memberikan dampak fisik atau bencana bagi Bumi.
Untuk melihat empat planet paling terang (Venus, Jupiter, Mars, Saturnus), Anda tidak membutuhkan alat bantu apa pun.
Arahkan pandangan Anda ke cakrawala bagian Barat (barat daya hingga barat laut).
Planet tampak sebagai cakram cahaya yang stabil karena jaraknya jauh lebih dekat ke Bumi dibandingkan bintang-bintang yang merupakan titik cahaya sangat jauh.
Parade planet besar (5-6 planet) tergolong peristiwa langka yang hanya terjadi dalam siklus beberapa tahun sekali.
Anda masih bisa mencoba mengamati pada tanggal 1 atau 2 Maret 2026, karena pergeseran posisi planet berlangsung cukup lambat.
Secara sains tidak ada kaitan, namun secara kultural, kehadiran planet-planet cerah ini menambah keindahan langit malam saat umat Muslim di Indonesia memulai ibadah di bulan Ramadan. (Z-10)
