6 Planet Sejajar di Akhir Februari, Apakah Bisa Disaksikan dari langit Indonesia?

FENOMENA langka yang mempertemukan enam planet dalam satu garis imajiner akan menghiasi langit Indonesia pada akhir Februari 2026. Peristiwa yang sering disebut sebagai planetary parade ini akan melibatkan Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, hingga planet jauh seperti Uranus dan Neptunus. Menariknya, puncak fenomena ini diprediksi terjadi bertepatan dengan momentum awal bulan suci Ramadan 1447 H.

Jadwal Puncak Parade Planet 2026

Berdasarkan data astronomi, puncak dari keselarasan enam planet ini akan terjadi pada tanggal 28 Februari 2026. Meskipun demikian, formasi ini sudah mulai terlihat secara bertahap sejak pertengahan Februari dan akan tetap bertahan dalam posisi yang relatif dekat hingga awal Maret 2026.

Di Indonesia, pengamat memiliki keuntungan geografis karena posisi negara kita yang berada di garis khatulistiwa. Hal ini membuat jalur ekliptika (jalur lintasan planet) terlihat lebih tegak lurus dibandingkan dengan wilayah di belahan bumi utara atau selatan, sehingga memudahkan identifikasi posisi planet secara lebih jelas.

Daftar Planet yang Terlibat dan Cara Mengamatinya

Tidak semua planet dalam parade ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Berikut adalah rincian visibilitas masing-masing planet yang perlu Anda ketahui:

1. Planet yang Terlihat Tanpa Alat (Mata Telanjang)

Venus: Akan menjadi objek paling terang kedua setelah Bulan di langit barat, sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja.

Jupiter: Terlihat sangat cerah dengan cahaya putih stabil dan berada pada posisi yang cukup tinggi di langit.

Mars: Memiliki rona kemerahan yang khas dan sangat mudah dikenali di antara deretan planet lainnya.

Saturnus: Tampak seperti bintang berwarna kuning pucat yang cahayanya tidak berkelap-kelip.

2. Planet yang Memerlukan Alat Bantu (Teleskop/Teropong)

Uranus dan Neptunus: Karena jaraknya yang sangat jauh dari Bumi, kedua raksasa es ini hanya akan tampak sebagai titik biru kecil jika menggunakan teleskop dengan perbesaran minimal 100x.

Merkurius: Meski bisa dilihat tanpa alat, posisinya yang sangat rendah di dekat cakrawala sering kali membuatnya sulit ditemukan karena tertutup cahaya sisa senja.

Waktu dan Lokasi Terbaik di Indonesia

Waktu terbaik untuk menyaksikan parade planet ini adalah sekitar 30 hingga 45 menit setelah Matahari terbenam. Anda harus mengarahkan pandangan ke arah langit Barat, tepat di area di mana Matahari menghilang dari cakrawala.

Pastikan Anda berada di lokasi yang memiliki pandangan horizon yang bersih. Karena beberapa planet seperti Venus dan Merkurius berada cukup rendah, keberadaan gedung tinggi atau pepohonan dapat menghalangi pandangan Anda. Lokasi ideal meliputi tepi pantai, area persawahan yang luas, atau puncak bukit yang minim polusi cahaya lampu kota.

Mengapa Planet Bisa Terlihat Sejajar?

Penting untuk dipahami bahwa planet-planet tersebut tidak benar-benar berada dalam satu garis lurus di ruang angkasa. Fenomena ini adalah hasil dari perspektif pengamat di Bumi. Planet-planet mengorbit Matahari pada bidang yang hampir sama yang disebut ekliptika. Pada waktu tertentu, posisi mereka dalam orbit masing-masing membuat mereka tampak berkumpul di area langit yang sama jika dilihat dari sudut pandang kita di Bumi.

Persiapan Pengamatan

Pantau prakiraan cuaca BMKG pada sore hari untuk memastikan langit cerah.

Gunakan aplikasi astronomi (seperti Stellarium atau Star Walk) untuk memetakan posisi planet secara akurat.

Cari lokasi yang gelap dan jauh dari gangguan lampu jalan atau reklame.

Siapkan tripod dan kamera jika Anda berencana melakukan astrofotografi.

1. Kapan puncak parade planet 2026 terjadi?

Puncaknya diprediksi terjadi pada 28 Februari 2026, namun pemandangan serupa bisa dinikmati beberapa hari sebelum dan sesudahnya.

2. Apakah fenomena ini bisa dilihat dari seluruh Indonesia?

Ya, seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menyaksikan peristiwa ini, asalkan kondisi langit tidak tertutup awan mendung.

3. Jam berapa waktu terbaik untuk melihatnya?

Waktu ideal adalah sesaat setelah senja, mulai pukul 18.30 hingga 19.30 waktu setempat (WIB/WITA/WIT).

4. Apakah fenomena ini berbahaya bagi Bumi?

Sama sekali tidak. Ini adalah fenomena optik biasa dan tidak memberikan dampak fisik atau bencana bagi Bumi.

5. Apakah saya butuh teleskop mahal?

Untuk melihat empat planet paling terang (Venus, Jupiter, Mars, Saturnus), Anda tidak membutuhkan alat bantu apa pun.

6. Ke arah mana saya harus melihat?

Arahkan pandangan Anda ke cakrawala bagian Barat (barat daya hingga barat laut).

7. Mengapa planet tidak berkelap-kelip seperti bintang?

Planet tampak sebagai cakram cahaya yang stabil karena jaraknya jauh lebih dekat ke Bumi dibandingkan bintang-bintang yang merupakan titik cahaya sangat jauh.

8. Apakah fenomena ini terjadi setiap tahun?

Parade planet besar (5-6 planet) tergolong peristiwa langka yang hanya terjadi dalam siklus beberapa tahun sekali.

9. Bagaimana jika cuaca mendung pada 28 Februari?

Anda masih bisa mencoba mengamati pada tanggal 1 atau 2 Maret 2026, karena pergeseran posisi planet berlangsung cukup lambat.

10. Apa hubungan fenomena ini dengan Ramadan 2026?

Secara sains tidak ada kaitan, namun secara kultural, kehadiran planet-planet cerah ini menambah keindahan langit malam saat umat Muslim di Indonesia memulai ibadah di bulan Ramadan. (Z-10)