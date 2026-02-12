Tips Menyaksikan Parade 6 Planet Sejajar di Akhir Februari 2026

Tips melihat fenomena astronomi parade planet.(Dok. Antara)

Dunia astronomi kembali bersiap menyambut salah satu pertunjukan visual paling menakjubkan di tahun 2026. Pada akhir Februari, tepatnya puncaknya pada tanggal 28 Februari 2026, enam tetangga planet kita akan tampak berbaris dalam satu garis imajiner di langit malam. Fenomena yang sering disebut sebagai parade planet atau planetary alignment ini akan melibatkan Merkurius, Venus, Saturnus, Neptunus, Uranus, dan Jupiter.

Bagi Anda pecinta fenomena alam atau fotografer lanskap, momen ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Meskipun planet-planet ini sebenarnya terpisah jarak miliaran kilometer di ruang angkasa, dari sudut pandang kita di Bumi, mereka akan terlihat seolah-olah sedang berkumpul dalam satu area sempit di langit.

Mengenal 6 Planet yang Terlibat

Dalam parade kali ini, tidak semua planet memiliki tingkat kecerahan yang sama. Memahami karakteristik masing-masing planet sangat penting agar Anda tahu apa yang harus dicari di cakrawala.

Venus dan Jupiter: Keduanya akan menjadi "bintang utama" karena merupakan objek paling terang di langit setelah Matahari dan Bulan. Venus akan bersinar dengan cahaya putih yang sangat kuat di arah barat.

Merkurius dan Saturnus: Merkurius akan menjadi tantangan karena posisinya yang sangat rendah di dekat ufuk barat. Saturnus akan tampak dengan cahaya kekuningan yang stabil.

Uranus dan Neptunus: Dua raksasa es ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang secara jelas. Anda membutuhkan bantuan optik seperti binokular atau teleskop.

Catatan Penting: Mars tidak ikut serta dalam parade malam hari kali ini karena posisinya yang sedang berada di langit pagi (sebelum matahari terbit) pada periode Februari 2026.

Waktu dan Lokasi Terbaik di Indonesia

Waktu paling ideal untuk mulai bersiap adalah sekitar 30 menit setelah Matahari terbenam (waktu lokal masing-masing daerah). Puncak penampakan diprediksi terjadi pada 28 Februari 2026.

Mengingat sebagian besar planet berkumpul di arah Barat dan Barat Daya, pastikan Anda berada di lokasi dengan pandangan ke arah ufuk barat yang bersih dari penghalang seperti gedung tinggi atau pepohonan. Wilayah pantai atau area persawahan yang luas sangat direkomendasikan untuk pengamatan di Indonesia.

Panduan Langkah demi Langkah Menyaksikan Fenomena

Cari Lokasi Minim Polusi Cahaya: Cahaya lampu kota dapat meredupkan penampakan planet yang lebih kecil seperti Saturnus atau Merkurius. Gunakan Aplikasi Bantuan: Gunakan aplikasi seperti Stellarium atau Star Walk 2 untuk membantu mengidentifikasi posisi planet secara real-time. Siapkan Alat Optik: Jika memiliki binokular 7x50, Anda bisa melihat detail lebih jelas, termasuk bulan-bulan Galilean di sekitar Jupiter. Pantau Cuaca: Pastikan langit dalam kondisi cerah. Jika pada tanggal 28 Februari terjadi mendung, fenomena ini masih bisa diamati beberapa hari sebelum dan sesudahnya dengan formasi yang sedikit berbeda.

Planet Visibilitas Alat Bantu Venus Sangat Terang Mata Telanjang Jupiter Terang Mata Telanjang Merkurius Rendah di Ufuk Mata Telanjang/Binokular Uranus & Neptunus Sangat Redup Teleskop Wajib

Tips Memotret dengan Smartphone

Anda bisa mengabadikan momen langka ini meski hanya menggunakan kamera ponsel. Gunakan fitur Night Mode atau mode malam. Pastikan ponsel terpasang pada tripod karena pengambilan gambar di kondisi minim cahaya membutuhkan durasi shutter yang lebih lama. Hindari menggunakan zoom digital secara berlebihan karena akan memecah kualitas gambar.

People Also Ask

Apakah parade planet 2026 berbahaya bagi Bumi?

Sama sekali tidak. Fenomena ini hanyalah peristiwa optik akibat posisi planet-planet dalam orbitnya. Tidak ada dampak gravitasi yang membahayakan Bumi atau memicu bencana alam.

Berapa lama parade ini berlangsung?

Meskipun puncaknya pada 28 Februari 2026, formasi planet-planet ini bisa diamati dalam rentang waktu sekitar dua minggu, mulai dari pertengahan Februari hingga awal Maret 2026.

Kesimpulan

Parade 6 planet pada akhir Februari 2026 adalah salah satu peristiwa langit terbaik di dekade ini. Dengan persiapan yang tepat, lokasi yang gelap, dan bantuan aplikasi astronomi, siapa pun bisa menyaksikan keindahan tata surya kita langsung dari halaman rumah atau lokasi pengamatan favorit di Indonesia.