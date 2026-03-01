Gerhana Bulan Total: Pengertian, Proses Terjadinya, dan Jadwal 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERNAHKAN Anda melihat bulan purnama yang perlahan-lahan meredup, lalu berubah warna menjadi merah tembaga yang dramatis? Fenomena memukau ini dikenal sebagai Gerhana Bulan Total yang diperkirakan terjadi 3 Maret 2026. Berbeda dengan gerhana matahari yang berbahaya jika dilihat langsung, gerhana bulan adalah salah satu pertunjukan alam paling aman dan indah untuk dinikmati dengan mata telanjang.
Gerhana Bulan Total adalah fenomena astronomi yang terjadi ketika Matahari, Bumi, dan Bulan berada tepat di satu garis lurus (konfigurasi syzygy). Dalam posisi ini, Bumi berada di tengah, sehingga bayangan Bumi jatuh sepenuhnya menutupi permukaan Bulan.
Secara teknis, gerhana ini terjadi saat seluruh piringan Bulan masuk ke dalam Umbra, yaitu bagian tergelap dari bayangan Bumi. Akibatnya, sinar matahari tidak dapat mencapai bulan secara langsung.
Warna merah pada bulan saat gerhana total terjadi karena atmosfer Bumi. Fenomena ini disebut Hamburan Rayleigh. Atmosfer Bumi menyaring cahaya biru dan hanya membiarkan spektrum cahaya merah melewati atmosfer untuk kemudian dibiaskan ke permukaan Bulan.
Gerhana bulan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa fase utama:
Gerhana tidak terjadi setiap bulan karena orbit Bulan miring sekitar 5 derajat terhadap orbit Bumi mengelilingi Matahari. Oleh karena itu, Bulan lebih sering melintas di atas atau di bawah bayangan Bumi. Gerhana hanya terjadi ketika posisi Bulan tepat berada di titik potong orbit (simpul) saat fase purnama.
|Kategori
|Keterangan
|Fenomena Terdekat
|Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026
|Visibilitas Indonesia
|Dapat diamati di seluruh wilayah Indonesia
|Keamanan
|100% Aman dilihat dengan mata telanjang
Berdasarkan data astronomi terbaru, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan Gerhana Bulan Total pada tanggal 3 Maret 2026. (H-4)
Pergeseran tersebut berkaitan langsung dengan fenomena astronomi, khususnya pergerakan bumi dan posisi matahari yang terus berubah setiap hari.
Simak jadwal fase Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Aceh. Cek waktu puncak, fase yang terlihat, dan imbauan shalat khusuf dari BMKG & Kemenag.
BMKG memastikan akan terjadi Gerhana Bulan Total (GBT) pada Selasa, 3 Maret 2026. Fenomena alam ini dapat diamati secara langsung dari berbagai wilayah di Indonesia.
Panduan lengkap cara melihat parade 6 planet sejajar pada Februari 2026 di Indonesia. Waktu terbaik, lokasi, dan alat yang dibutuhkan. Cek di sini!
Sejumlah stasiun penelitian telah mengonfirmasi kesiapan observasi. Di antaranya adalah Stasiun Penelitian Concordia yang dikelola Prancis dan Italia, serta Stasiun Mirny milik Rusia
Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa, zikir, sedekah, dan melaksanakan shalat gerhana (khusuf) saat fenomena ini berlangsung.
Malam ini, Selasa 3 Maret 2026, warga Bandung berkesempatan menyaksikan fenomena astronomi langka: Gerhana Bulan Total atau Blood Moon.
Panduan lengkap tata cara sholat Khusuf (gerhana bulan total) sesuai sunnah. Lengkap dengan niat, bacaan, dan urutan rakaat yang benar.
Cek jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di NTB. BMKG ungkap alasan fenomena 'Blood Moon' malam ini sangat fotogenik meski ada kendala cuaca berawan.
Simak jadwal fase Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Aceh. Cek waktu puncak, fase yang terlihat, dan imbauan shalat khusuf dari BMKG & Kemenag.
Bagi umat Muslim, gerhana bulan total bukan sekadar fenomena astronomi, tetapi juga momen untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui salat gerhana atau salat khusuf.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved