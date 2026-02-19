Fenomena Blood Moon di Ramadan 2026: Waktu, Tempat dan Cara Melihatnya

Headline
MASYARAKAT Indonesia akan segera menyaksikan fenomena astronomi langka, yakni Gerhana Bulan Total atau yang populer disebut Blood Moon. Berdasarkan penjelasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), peristiwa langit ini akan terjadi pada Selasa, 3 Maret 2026, bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.
Menurut kutipan dari National Air and Space Museum, Gerhana Bulan Total terjadi ketika Matahari, Bumi, dan Bulan berada dalam satu garis lurus sempurna. Pada posisi ini, Bulan masuk sepenuhnya ke dalam bayangan inti (umbra) Bumi, sehingga cahaya Matahari terhalang total.
Meskipun terhalang, Bulan tidak akan menjadi gelap gulita. Atmosfer Bumi membiaskan cahaya merah matahari ke permukaan Bulan, yang membuatnya tampak berwarna jingga hingga merah gelap. Fenomena inilah yang memberikan julukan Blood Moon.
NASA juga mengonfirmasi bahwa fenomena pada 3 Maret 2026 ini akan menjadi salah satu gerhana yang paling jelas diamati di berbagai belahan dunia.
NASA menyebutkan bahwa gerhana ini akan terlihat sangat jelas di wilayah Asia Timur, Australia, kawasan Samudra Pasifik, serta Amerika Utara dan Tengah. Sebaliknya, wilayah Afrika dan Eropa tidak akan bisa menyaksikan fenomena ini.
Untuk Indonesia sendiri, fenomena ini disebut sebagai Moonrise Eclipse. Artinya, saat Bulan terbit di ufuk timur, ia sudah dalam kondisi tertutup bayangan gerhana.
Berikut adalah rincian waktu kejadian agar Anda tidak melewatkan momen puncaknya:
Masyarakat diimbau untuk mencari lokasi pengamatan yang terbuka dan memiliki pandangan bebas ke arah timur. Karena Bulan terbit saat gerhana sudah berlangsung, sangat penting untuk tidak terhalang oleh gedung tinggi atau pohon di ufuk timur.
Fenomena ini aman dilihat langsung dengan mata telanjang, namun penggunaan kamera ponsel atau teropong akan membantu Anda menangkap detail warna merah pada permukaan Bulan dengan lebih jelas.
DI tengah khidmat Ramadan, fenomena alam menakjubkan menyapa langit Indonesia.
Malam ini, Selasa 3 Maret 2026, warga Bandung berkesempatan menyaksikan fenomena astronomi langka: Gerhana Bulan Total atau Blood Moon.
