Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Gerhana Bulan Total Terjadi 3 Maret 2026, Berikut Jadwal Lengkap & Cara Melihatnya!

Asha Bening Rembulan
25/2/2026 20:17
Fenomena Gerhana Bulan Total atau Blood Moon akan menyapa Indonesia pada 3 Maret 2026.(Dok. NASA)

FENOMENA astronomi langka Gerhana Bulan Total atau yang dikenal dengan sebutan Blood Moon akan kembali menyapa langit Indonesia pada Selasa, 3 Maret 2026. Peristiwa ini menjadi momen yang dinanti setelah sebelumnya Bumi melewati fenomena gerhana matahari cincin.

Fenomena ini dapat disaksikan dengan jelas di wilayah Asia Timur, Australia, hingga kawasan Pasifik. Di Indonesia, masyarakat berkesempatan menyaksikan seluruh fase gerhana dari sore hingga malam hari, asalkan kondisi cuaca mendukung.

Mengapa Bulan Berwarna Merah Saat Gerhana Total?

Secara ilmiah, Gerhana Bulan Total terjadi saat posisi Bumi berada tepat di antara Matahari dan Bulan. Hal ini menyebabkan bayangan umbra Bumi menutupi seluruh permukaan Bulan. Warna merah gelap atau jingga yang muncul disebabkan oleh fenomena hamburan Rayleigh.

Baca juga : 3 Fase Gerhana Bulan Total: Proses, Urutan, dan Fenomenanya

Atmosfer Bumi menyaring cahaya Matahari dan hanya meneruskan spektrum warna merah ke permukaan Bulan. Semakin banyak polusi atau debu di atmosfer Bumi, warna merah yang dihasilkan pada permukaan Bulan biasanya akan terlihat semakin pekat.

Jadwal Fase Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026

Berdasarkan data astronomi (NASA dan Time and Date), berikut adalah rincian waktu dalam format Waktu Indonesia Barat (WIB) untuk setiap fase gerhana:

Fase Gerhana Waktu (WIB)
Awal Gerhana Penumbra 15.44 WIB
Awal Gerhana Sebagian 16.50 WIB
Awal Gerhana Total (Mulai Memerah) 18.04 WIB
Puncak Gerhana Total 18.33 WIB
Akhir Gerhana Total 19.02 WIB
Akhir Gerhana Sebagian 20.16 WIB
Akhir Gerhana Penumbra 21.23 WIB

Daftar Waktu Pengamatan di Kota-Kota Indonesia

Waktu kemunculan gerhana di setiap wilayah akan berbeda tergantung zona waktu masing-masing. Berikut adalah jadwal untuk beberapa kota besar:

Baca juga : Link Live Streaming Gerhana Bulan 7 September 2025: Jadwal, Cara Nonton, dan Tips Menyaksikan

  • Jakarta, Bandung, Bandar Lampung: Awal terlihat jelas 18.33 WIB, berakhir 21.23 WIB.
  • Balikpapan, Banjarmasin, Makassar: Awal terlihat jelas 19.33 WITA, berakhir 22.23 WITA.
  • Jayapura, Ambon, Manokwari: Awal terlihat jelas 20.33 WIT, berakhir 23.23 WIT.

Tips Cara Melihat Gerhana Bulan Total dengan Aman

Berbeda dengan gerhana matahari, Gerhana Bulan Total sangat aman dilihat dengan mata telanjang tanpa alat pelindung khusus. Berikut tips untuk mendapatkan pengalaman terbaik:

  1. Cari Lokasi Minim Polusi Cahaya: Pilih tempat yang gelap dan jauh dari lampu kota agar kontras warna merah bulan terlihat maksimal.
  2. Cari Tempat Tinggi: Area terbuka seperti rooftop, pantai, atau perbukitan sangat disarankan agar pandangan tidak terhalang gedung.
  3. Gunakan Alat Bantu: Teropong (binokular) atau teleskop akan membantu Anda melihat detail kawah bulan saat fase totalitas terjadi.
  4. Pantau Prakiraan Cuaca: Pastikan memantau info BMKG untuk memastikan kondisi langit di lokasi Anda cerah.

People Also Ask (FAQ)

Apakah Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 berbahaya bagi mata?
Tidak, gerhana bulan aman dilihat langsung tanpa kacamata khusus.

Berapa lama durasi Gerhana Bulan Total kali ini?
Fase totalitas (saat bulan berwarna merah penuh) akan berlangsung selama kurang lebih 58 menit.

Apakah fenomena ini bisa dipotret dengan HP?
Bisa, gunakan mode malam (night mode) dan tripod agar hasil foto bulan tidak blur atau goyang.



Editor : Gana Buana
