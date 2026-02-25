Gerhana Bulan Total Terjadi 3 Maret 2026, Berikut Jadwal Lengkap & Cara Melihatnya!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FENOMENA astronomi langka Gerhana Bulan Total atau yang dikenal dengan sebutan Blood Moon akan kembali menyapa langit Indonesia pada Selasa, 3 Maret 2026. Peristiwa ini menjadi momen yang dinanti setelah sebelumnya Bumi melewati fenomena gerhana matahari cincin.
Fenomena ini dapat disaksikan dengan jelas di wilayah Asia Timur, Australia, hingga kawasan Pasifik. Di Indonesia, masyarakat berkesempatan menyaksikan seluruh fase gerhana dari sore hingga malam hari, asalkan kondisi cuaca mendukung.
Secara ilmiah, Gerhana Bulan Total terjadi saat posisi Bumi berada tepat di antara Matahari dan Bulan. Hal ini menyebabkan bayangan umbra Bumi menutupi seluruh permukaan Bulan. Warna merah gelap atau jingga yang muncul disebabkan oleh fenomena hamburan Rayleigh.
Atmosfer Bumi menyaring cahaya Matahari dan hanya meneruskan spektrum warna merah ke permukaan Bulan. Semakin banyak polusi atau debu di atmosfer Bumi, warna merah yang dihasilkan pada permukaan Bulan biasanya akan terlihat semakin pekat.
Berdasarkan data astronomi (NASA dan Time and Date), berikut adalah rincian waktu dalam format Waktu Indonesia Barat (WIB) untuk setiap fase gerhana:
|Fase Gerhana
|Waktu (WIB)
|Awal Gerhana Penumbra
|15.44 WIB
|Awal Gerhana Sebagian
|16.50 WIB
|Awal Gerhana Total (Mulai Memerah)
|18.04 WIB
|Puncak Gerhana Total
|18.33 WIB
|Akhir Gerhana Total
|19.02 WIB
|Akhir Gerhana Sebagian
|20.16 WIB
|Akhir Gerhana Penumbra
|21.23 WIB
Waktu kemunculan gerhana di setiap wilayah akan berbeda tergantung zona waktu masing-masing. Berikut adalah jadwal untuk beberapa kota besar:
Berbeda dengan gerhana matahari, Gerhana Bulan Total sangat aman dilihat dengan mata telanjang tanpa alat pelindung khusus. Berikut tips untuk mendapatkan pengalaman terbaik:
Apakah Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 berbahaya bagi mata?
Tidak, gerhana bulan aman dilihat langsung tanpa kacamata khusus.
Berapa lama durasi Gerhana Bulan Total kali ini?
Fase totalitas (saat bulan berwarna merah penuh) akan berlangsung selama kurang lebih 58 menit.
Apakah fenomena ini bisa dipotret dengan HP?
Bisa, gunakan mode malam (night mode) dan tripod agar hasil foto bulan tidak blur atau goyang.
DI tengah khidmat Ramadan, fenomena alam menakjubkan menyapa langit Indonesia.
Malam ini, Selasa 3 Maret 2026, warga Bandung berkesempatan menyaksikan fenomena astronomi langka: Gerhana Bulan Total atau Blood Moon.
Cari lokasi pengamatan Gerhana Bulan Total di Jakarta? Simak rekomendasi tempat terbaik mulai dari Planetarium TIM hingga Ancol untuk melihat Blood Moon.
Cek jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di NTB. BMKG ungkap alasan fenomena 'Blood Moon' malam ini sangat fotogenik meski ada kendala cuaca berawan.
Panduan lengkap Salat Gerhana Bulan (Khusuf) 3 Maret 2026. Lengkap dengan teks Arab niat, tata cara dua kali ruku, dan amalan sunah saat gerhana.
Pelajari apa itu Gerhana Bulan Total, proses terjadinya, hingga alasan mengapa bulan berwarna merah (Blood Moon). Cek juga jadwal gerhana tahun 2026!
Akhir pekan ini, tepatnya 23 Agustus 2025, terjadi black moon musiman. Momen langka bulan baru ketiga dalam musim ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved