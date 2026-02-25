BMKG Rilis Jadwal Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026, ini Daftar Waktu Lengkapnya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pada tahun 2026 akan terjadi 4 kali gerhana, yaitu 2 kali gerhana Bulan dan 2 kali gerhana Matahari. Salah satunya Gerhana Bulan Total (GBT) yang dapat diamati pada Selasa, 3 Maret 2026. Bagi masyarakat di Indonesia, momen Puncak Gerhana dapat dilihat pada waktu 18.33.39 WIB.
Gerhana Bulan Total adalah fenomena alam yang terjadi ketika posisi Matahari, Bumi, dan Bulan berada pada satu garis lurus yang sejajar. Akibat posisi ini, cahaya Matahari terhalangi oleh Bumi sehingga tidak semuanya sampai ke permukaan Bulan.
Pada saat fase puncak gerhana, Bulan akan berada sepenuhnya di dalam bayangan inti Bumi dan akan tampak berwarna merah jika kondisi langit cerah.
Proses gerhana pada Selasa, 3 Maret 2026 akan melewati beberapa fase mulai dari awal hingga berakhirnya fenomena tersebut. Berikut adalah rincian waktunya dalam zona WIB, WITA, dan WIT:
Secara keseluruhan, durasi gerhana dari awal fase penumbra hingga akhir akan berlangsung selama 5 jam 41 menit 51 detik. Adapun durasi khusus pada fase totalitas, ketika Bulan tertutup penuh oleh umbra, akan berlangsung selama 59 menit 27 detik.
Gerhana ini merupakan anggota ke-27 dari 71 anggota pada seri Saros 133. Di Indonesia, visibilitas gerhana beragam tergantung lokasi pengamat, namun secara umum dapat diamati di seluruh wilayah dengan fase yang berbeda-beda saat Bulan terbit. Peristiwa serupa yang berasosiasi dengan gerhana ini sebelumnya terjadi pada 21 Februari 2008 dan akan kembali terjadi pada 13 Maret 2044.
Fenomena Gerhana Bulan Total ini dapat disaksikan oleh masyarakat sesuai dengan zona waktu di wilayah masing-masing. Selain pengamatan langsung, masyarakat juga dapat mengikuti prosesnya secara daring melalui tautan live streaming resmi BMKG di https://gerhana.bmkg.go.id/.
Sumber: BMKG
BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat cuaca ekstrem ini.
BMKG mencatat sedikitnya 20 gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,1 hingga 4,1 terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada Selasa (10/3) dini hari.
BMKG merilis peringatan dini cuaca Jakarta Selasa 10 Maret 2026. Waspada potensi hujan petir di Jaksel dan Jaktim serta angin kencang di Jakarta Utara.
Potensi cuaca ekstrem hari ini di antaranya di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta Kabupaten Bolaang
BMKG Balikpapan merilis peringatan dini cuaca ekstrem di Kaltim. Potensi hujan lebat, banjir, dan longsor mengintai Balikpapan hingga Berau pada 9-11 Maret 2026.
BMKG memprediksi musim kemarau di NTB mulai April 2026 akan lebih kering dari biasanya. Simak wilayah terdampak dan imbauan resminya di sini.
Gerhana ini tidak aman untuk dilihat tanpa pelindung mata dengan filter matahari.
Fenomena ini berpotensi memicu keruntuhan gravotermal, yaitu kondisi ketika inti halo terus memadat akibat aliran energi ke luar.
Megatsunami Greenland menjadi salah satu fenomena alam paling mengejutkan dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa ini bukan tsunami biasa.
Gerhana Matahari total terjadi ketika Bulan bergerak tepat di antara Bumi dan Matahari, menutupi piringan Matahari sepenuhnya.
Satelit Landsat 8 milik NASA menangkap gambar unik menyerupai manusia salju sepanjang 22 kilometer di Semenanjung Chukchi, Rusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved