Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 18 Maret 2026: Waspada Suhu Terik dan Hujan Ringan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 18 Maret 2026. Secara umum, langit ibu kota diprediksi akan didominasi oleh kondisi berawan hingga berawan tebal. Namun, masyarakat perlu mewaspadai kenaikan suhu udara yang cukup ekstrem di siang hari serta potensi hujan ringan di beberapa titik tertentu.
Kondisi cuaca di Jakarta pada pertengahan Maret ini dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada di sekitar garis khatulistiwa (ekuinoks). Hal ini menyebabkan intensitas radiasi matahari mencapai puncaknya di wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Minimnya tutupan awan konvektif di pagi hari mengakibatkan suhu permukaan meningkat drastis, yang diprediksi mencapai puncaknya pada pukul 12.00 hingga 15.00 WIB.
Berikut adalah tabel detail prakiraan cuaca untuk enam wilayah administrasi DKI Jakarta pada tanggal 18 Maret 2026:
|Wilayah
|Prakiraan Cuaca
|Suhu (°C)
|Kelembapan (%)
|Jakarta Barat
|Berawan
|24 – 34
|65 – 90
|Jakarta Pusat
|Berawan Tebal
|25 – 34
|70 – 85
|Jakarta Selatan
|Berawan
|24 – 34
|65 – 90
|Jakarta Timur
|Potensi Hujan Ringan (Sore)
|24 – 34
|65 – 90
|Jakarta Utara
|Berawan
|25 – 30
|75 – 85
|Kepulauan Seribu
|Hujan Ringan (Pagi)
|27 – 29
|80 – 85
Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada sore hari. Selain itu, pastikan asupan air putih yang cukup untuk menghadapi suhu udara yang terasa menyengat di siang hari.
Demikian prakiraan cuaca DKI Jakarta untuk 18 Maret 2026. Tetap waspada dan jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang fluktuatif.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
