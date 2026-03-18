Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 18 Maret 2026: Waspada Suhu Terik dan Hujan Ringan

Ilustrasi--Awan tebal yang dibarengi hujan menyelimuti wilayah Jakarta, Rabu (21/1/2026).(MI/RAMDANI)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Rabu, 18 Maret 2026. Secara umum, langit ibu kota diprediksi akan didominasi oleh kondisi berawan hingga berawan tebal. Namun, masyarakat perlu mewaspadai kenaikan suhu udara yang cukup ekstrem di siang hari serta potensi hujan ringan di beberapa titik tertentu.

Analisis Fenomena Suhu Panas Maret 2026

Kondisi cuaca di Jakarta pada pertengahan Maret ini dipengaruhi oleh posisi matahari yang berada di sekitar garis khatulistiwa (ekuinoks). Hal ini menyebabkan intensitas radiasi matahari mencapai puncaknya di wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Minimnya tutupan awan konvektif di pagi hari mengakibatkan suhu permukaan meningkat drastis, yang diprediksi mencapai puncaknya pada pukul 12.00 hingga 15.00 WIB.

Rincian Cuaca Wilayah DKI Jakarta

Berikut adalah tabel detail prakiraan cuaca untuk enam wilayah administrasi DKI Jakarta pada tanggal 18 Maret 2026:

Wilayah Prakiraan Cuaca Suhu (°C) Kelembapan (%) Jakarta Barat Berawan 24 – 34 65 – 90 Jakarta Pusat Berawan Tebal 25 – 34 70 – 85 Jakarta Selatan Berawan 24 – 34 65 – 90 Jakarta Timur Potensi Hujan Ringan (Sore) 24 – 34 65 – 90 Jakarta Utara Berawan 25 – 30 75 – 85 Kepulauan Seribu Hujan Ringan (Pagi) 27 – 29 80 – 85

Peringatan Dini BMKG Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada sore hari. Selain itu, pastikan asupan air putih yang cukup untuk menghadapi suhu udara yang terasa menyengat di siang hari.

Tips Menghadapi Cuaca Panas Terik

Gunakan pakaian berbahan ringan dan menyerap keringat.

Hindari paparan langsung sinar matahari dalam waktu lama antara pukul 11.00 hingga 15.00 WIB.

Gunakan tabir surya dengan SPF minimal 30 untuk melindungi kulit dari radiasi ultraviolet.

Pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG sebelum memulai aktivitas perjalanan jauh.

Demikian prakiraan cuaca DKI Jakarta untuk 18 Maret 2026. Tetap waspada dan jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang fluktuatif.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.