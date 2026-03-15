BPBD Padang Pantau Intensif Cuaca pada Musim Libur Lebaran 2026

Peringatan cuaca Sumatra Barat.(Dok. BMKG)

LIBUR lebaran 2026 terbilang cukup panjang. Kondisi cuaca di beberapa daerah sejak beberapa hari belakangan cukup berfluktuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang akan terus update kondisi cuaca setiap waktu.

Kalaksa BPBD Padang, Hendri Zulviton mengatakan pihaknya akan selalu memantau kondisi cuaca lewat BMKG.

"Memantau kondisi cuaca setiap waktu di saat libur lebaran, kami akan terus mengikuti perkembangan informasi pada BMKG," ungkapnya, Minggu (15/3).

Update informasi cuaca selalu disampaikan setiap waktu oleh BMKG. Bahkan prakiraan kondisi cuaca sepekan ke depan sudah dapat disaksikan lewat portal atau website milik BMKG.

"Informasi setiap waktu tentang kondisi cuaca kami teruskan ke Pusdalops dan disampaikan ke masyarakat," ungkap Hendri Zulviton.

Selain memantau kondisi cuaca, BPBD Padang akan terus menyiagakan personilnya. Tim TRC mengawasi setiap tempat yang berpotensi terjadi bencana.

"Termasuk di objek-objek wisata yang ada, seperti di sekitaran pantai, dan lainnya," beber Kalaksa BPBD.

Hendri bahkan memastikan sebanyak 30 orang personil---Pusdalops dan TRC, melakukan piket di posko selama 24 jam. Menariknya, BPBD juga ikut dibantu oleh Tim KSB yang terdapat di kecamatan dan kelurahan.

"Tim akan bekerja secara shift," katanya.

Kalaksa BPBD mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun perantau untuk ikut memantau kondisi cuaca lewat BMKG. Apabila terjadi kondisi darurat, perantau dan warga diimbau untuk lekas berkabar melalui layanan pengaduan 112. (H-3)