Prakiraan Cuaca Surabaya 3 April: Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada Jumat, 3 April 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cukup dinamis, terutama potensi hujan disertai kilat pada siang hari.
Berdasarkan data tervalidasi dari BMKG, kondisi cuaca di Surabaya akan didominasi oleh langit berawan pada pagi hari, namun intensitas hujan diprediksi meningkat saat memasuki tengah hari. Suhu udara maksimum diperkirakan menyentuh angka 33°C dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi.
|Waktu (WIB)
|Kondisi Cuaca
|Suhu (°C)
|Kelembapan
|07:00
|Cerah Berawan
|27°C
|80%
|10:00
|Berawan
|30°C
|70%
|13:00
|Hujan Petir
|33°C
|65%
|16:00
|Hujan Ringan
|29°C
|75%
|19:00
|Berawan
|27°C
|85%
|22:00
|Cerah Berawan
|26°C
|90%
Secara umum, suhu udara di Kota Pahlawan berkisar antara 25°C hingga 33°C. Angin diprediksi bertiup dari arah Barat Daya dengan kecepatan rata-rata 10-20 km/jam. Tingginya suhu pada siang hari yang diikuti oleh hujan petir merupakan karakteristik masa transisi atau pengaruh lokal yang kuat di wilayah pesisir Jawa Timur.
Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk membawa payung atau jas hujan serta menghindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame saat terjadi hujan disertai angin kencang. Pantau terus pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG untuk data yang lebih presisi. (E-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved