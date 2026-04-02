Prakiraan Cuaca Surabaya 3 April: Berpotensi Hujan Ringan hingga Sedang

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada Jumat, 3 April 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cukup dinamis, terutama potensi hujan disertai kilat pada siang hari.

Berdasarkan data tervalidasi dari BMKG, kondisi cuaca di Surabaya akan didominasi oleh langit berawan pada pagi hari, namun intensitas hujan diprediksi meningkat saat memasuki tengah hari. Suhu udara maksimum diperkirakan menyentuh angka 33°C dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi.

Detail Prakiraan Cuaca Surabaya per Jam

Waktu (WIB) Kondisi Cuaca Suhu (°C) Kelembapan 07:00 Cerah Berawan 27°C 80% 10:00 Berawan 30°C 70% 13:00 Hujan Petir 33°C 65% 16:00 Hujan Ringan 29°C 75% 19:00 Berawan 27°C 85% 22:00 Cerah Berawan 26°C 90%

Peringatan Dini: Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang sesaat pada siang hingga sore hari di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Selatan.

Analisis Cuaca

Secara umum, suhu udara di Kota Pahlawan berkisar antara 25°C hingga 33°C. Angin diprediksi bertiup dari arah Barat Daya dengan kecepatan rata-rata 10-20 km/jam. Tingginya suhu pada siang hari yang diikuti oleh hujan petir merupakan karakteristik masa transisi atau pengaruh lokal yang kuat di wilayah pesisir Jawa Timur.

Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk membawa payung atau jas hujan serta menghindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame saat terjadi hujan disertai angin kencang. Pantau terus pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG untuk data yang lebih presisi. (E-4)