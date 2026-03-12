Prakiraan Cuaca Surabaya 13 Maret 2026: Waspada Hujan Petir di Puncak Musim Hujan

Headline
MEMASUKI pertengahan Maret 2026, Kota Surabaya masih berada dalam periode puncak musim hujan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), prakiraan cuaca Surabaya untuk Jumat, 13 Maret 2026, menunjukkan adanya potensi cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai oleh seluruh warga Kota Pahlawan.
Secara umum, cuaca akan didominasi oleh kondisi berawan tebal sejak pagi hari dengan peningkatan intensitas awan konvektif menjelang siang. Fenomena ini sering kali memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang secara tiba-tiba.
|Waktu
|Kondisi Cuaca
|Suhu (°C)
|07.00 - 10.00 WIB
|Berawan Tebal
|26°C - 28°C
|13.00 - 15.00 WIB
|Hujan Ringan
|31°C
|16.00 - 19.00 WIB
|Hujan Petir & Angin Kencang
|27°C
|20.00 - 23.00 WIB
|Hujan Ringan / Gerimis
|25°C
Mengingat adanya potensi hujan lebat dalam durasi singkat (1-3 jam) pada sore hari, warga di daerah rawan seperti Lontar, Mayjen Sungkono, dan Dharmawangsa diimbau mewaspadai genangan air atau banjir lokal.
Puncak intensitas hujan diprediksi terjadi antara pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. Disarankan untuk menyelesaikan aktivitas luar ruangan sebelum waktu tersebut.
Cuaca Surabaya pada 13 Maret 2026 menuntut kewaspadaan ekstra. Tetap utamakan keselamatan dan rencanakan perjalanan Anda dengan bijak untuk menghindari kemacetan akibat genangan air.
