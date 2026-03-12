Prakiraan Cuaca Surabaya 13 Maret 2026: Waspada Hujan Petir di Puncak Musim Hujan

Ilustrasi(MI/Agung Wibowo)

MEMASUKI pertengahan Maret 2026, Kota Surabaya masih berada dalam periode puncak musim hujan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), prakiraan cuaca Surabaya untuk Jumat, 13 Maret 2026, menunjukkan adanya potensi cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai oleh seluruh warga Kota Pahlawan.

Secara umum, cuaca akan didominasi oleh kondisi berawan tebal sejak pagi hari dengan peningkatan intensitas awan konvektif menjelang siang. Fenomena ini sering kali memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang secara tiba-tiba.

Detail Prakiraan Cuaca Surabaya Per Jam

Waktu Kondisi Cuaca Suhu (°C) 07.00 - 10.00 WIB Berawan Tebal 26°C - 28°C 13.00 - 15.00 WIB Hujan Ringan 31°C 16.00 - 19.00 WIB Hujan Petir & Angin Kencang 27°C 20.00 - 23.00 WIB Hujan Ringan / Gerimis 25°C

People Also Ask: Pertanyaan Seputar Cuaca Surabaya

1. Apakah Surabaya akan banjir pada 13 Maret 2026?

Mengingat adanya potensi hujan lebat dalam durasi singkat (1-3 jam) pada sore hari, warga di daerah rawan seperti Lontar, Mayjen Sungkono, dan Dharmawangsa diimbau mewaspadai genangan air atau banjir lokal.

2. Jam berapa puncak hujan di Surabaya besok?

Puncak intensitas hujan diprediksi terjadi antara pukul 15.00 hingga 18.00 WIB. Disarankan untuk menyelesaikan aktivitas luar ruangan sebelum waktu tersebut.

Tips Mitigasi: Selalu siapkan jas hujan dan hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame saat angin kencang melanda wilayah Surabaya.

Checklist Persiapan Cuaca Ekstrem

Alat Pelindung: Jas hujan atau payung wajib tersedia di kendaraan.

Jas hujan atau payung wajib tersedia di kendaraan. Kondisi Kendaraan: Cek fungsi wiper dan lampu kabut karena jarak pandang akan menurun saat hujan lebat.

Cek fungsi wiper dan lampu kabut karena jarak pandang akan menurun saat hujan lebat. Keamanan Listrik: Cabut peralatan elektronik jika terjadi petir yang sangat kuat di sekitar pemukiman.

Cabut peralatan elektronik jika terjadi petir yang sangat kuat di sekitar pemukiman. Pantau Informasi: Update cuaca real-time melalui kanal resmi BMKG Juanda atau radio lokal.

Cuaca Surabaya pada 13 Maret 2026 menuntut kewaspadaan ekstra. Tetap utamakan keselamatan dan rencanakan perjalanan Anda dengan bijak untuk menghindari kemacetan akibat genangan air.