BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Surabaya, 27 Februari 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kota Surabaya pada Jumat, 27 Februari 2026. Kota Pahlawan diprediksi akan diguyur hujan lebat disertai petir pada siang hari.
Berdasarkan data prakiraan terbaru, kondisi cuaca pada pagi hari akan didominasi langit berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Namun, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat memasuki siang hari karena intensitas hujan diprediksi meningkat tajam menjadi hujan lebat disertai sambaran petir.
|Waktu
|Cuaca
|Suhu (°C)
|Kelembapan
|Pagi
|Berawan / Hujan Ringan
|24°C - 28°C
|85 - 95%
|Siang
|Hujan Petir
|30°C - 31°C
|70 - 76%
|Sore
|Hujan Ringan
|27°C - 29°C
|80 - 90%
|Malam
|Berawan
|25°C - 26°C
|90 - 95%
Kecepatan angin diprakirakan mencapai 27 km/jam dari arah Barat Daya. Tingginya tingkat kelembapan pada malam hari juga diprediksi akan membuat suhu udara terasa lebih hangat bagi penduduk setempat. (E-4)
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kota Surabaya pada Kamis, 26 Februari 2026.
BERDASARKAN data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kota Surabaya diprediksi akan mengalami kondisi cuaca yang cukup dinamis pada Rabu, 25 Februari 2026.
BERDASARKAN data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kota Surabaya diprediksi akan mengalami cuaca yang cukup fluktuatif pada Senin, 23 Februari 2026.
BMKG telah merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kota Surabaya pada Minggu, 22 Februari 2026.
Memasuki periode puncak musim hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Kota Surabaya pada Sabtu, 21 Februari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved