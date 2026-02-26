BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Surabaya, 27 Februari 2026

Ilustrasi(MI/Usman Iskandar)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kota Surabaya pada Jumat, 27 Februari 2026. Kota Pahlawan diprediksi akan diguyur hujan lebat disertai petir pada siang hari.

Berdasarkan data prakiraan terbaru, kondisi cuaca pada pagi hari akan didominasi langit berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Namun, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat memasuki siang hari karena intensitas hujan diprediksi meningkat tajam menjadi hujan lebat disertai sambaran petir.

Detail Prakiraan Cuaca Surabaya 27 Februari 2026

Waktu Cuaca Suhu (°C) Kelembapan Pagi Berawan / Hujan Ringan 24°C - 28°C 85 - 95% Siang Hujan Petir 30°C - 31°C 70 - 76% Sore Hujan Ringan 27°C - 29°C 80 - 90% Malam Berawan 25°C - 26°C 90 - 95%

Peringatan Dini: Waspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu genangan air di jalan protokol serta pohon tumbang akibat angin kencang sesaat. Pastikan untuk selalu memantau update cuaca melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan perjalanan jauh.

Kecepatan angin diprakirakan mencapai 27 km/jam dari arah Barat Daya. Tingginya tingkat kelembapan pada malam hari juga diprediksi akan membuat suhu udara terasa lebih hangat bagi penduduk setempat. (E-4)