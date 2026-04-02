Prakiraan Cuaca 2 April 2026: BMKG Tetapkan Status Siaga Hujan di Sejumlah Wilayah

Ilustrasi(Dok Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini terkait potensi cuaca signifikan yang diprediksi akan melanda wilayah Indonesia pada Kamis, 2 April 2026. Kondisi ini dipicu oleh kemunculan sirkulasi siklonik dan daerah pertemuan angin yang cukup luas di wilayah Indonesia.

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer, sirkulasi siklonik berpotensi terbentuk di Laut Natuna, yang memicu daerah konvergensi dan konfluensi di Kalimantan Barat dan Laut Natuna.

Selain itu, BMKG juga memantau potensi sirkulasi siklonik di Samudra Hindia bagian barat Sumatera dalam 48 hingga 72 jam ke depan yang dapat membentuk daerha konvergensi dan konfluensi di Laut Andaman, Sumatera bagian tengah hingga Aceh.

Baca juga : Kamis 26 Maret 2026, Jakarta Siaga Cuaca Ekstrem: Hujan Lebat dan Angin Kencang Hantui Ibu Kota

Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Sumatera Utara, pesisir selatan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua Tengah dan Papua Selatan. Kondisi ini secara signifikan mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah perlambatan angin tersebut.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat berikut:

- Sumatera: Sumatera Utara.

- Jawa: Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Kalimantan: Kalimantan Barat.

- Sulawesi: Sulawesi Barat.

- Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat (NTB).

Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar

Berikut adalah rincian prakiraan cuaca di berbagai kota utama Indonesia untuk Kamis, 2 April 2026:

Baca juga : Prakiraan Cuaca DKI Jakarta 21 Maret 2026: Waspada Hujan Ringan di Sore Hari

Wilayah Indonesia Bagian Barat

- Hujan Petir: Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

- Hujan Sedang: Bandung dan Tanjung Selor.

- Hujan Ringan: Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Samarinda.

- Berawan Tebal: Banda Aceh, Jambi, Pangkalpinang, dan Pontianak.

- Udara Kabur: Palembang.

Wilayah Indonesia Bagian Timur

- Hujan Sedang: Makassar dan Mamuju.

- Hujan Ringan: Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Gorontalo, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke.

- Berawan hingga Berawan Tebal: Kupang, Manado, Ternate, Ambon, dan Jayapura.

- Asap/Kabut: Sorong.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi dampak bencana hidrometeorologi seperti genangan atau banjir. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi di website bmkg.go.id atau media sosial @infobmkg. (Nadhira Izzati A/E-4)