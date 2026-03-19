BMKG Prediksi Hujan Lebat dan Petir di Sejumlah Wilayah Indonesia, Masyarakat Diminta Waspada

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan kondisi cuaca di Indonesia pada Kamis (19/3) akan didominasi hujan dengan intensitas mulai dari ringan hingga lebat. Informasi ini disampaikan oleh prakirawan BMKG, Rizky, dalam siaran resmi yang ditayangkan melalui kanal YouTube BMKG.

Menurut Rizky, beberapa wilayah berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat, termasuk Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, serta Papua Selatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang cukup kompleks sehingga perlu menjadi perhatian masyarakat.

Selain itu, hujan yang disertai petir juga diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar.

"Sementara hujan disertai petir diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar seperti Padang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Semarang, Banjarmasin, Samarinda, Tanjung Selor, serta Kendari dan Merauke di wilayah timur Indonesia," kata dia.

BMKG juga mencatat adanya potensi hujan dengan intensitas ringan di berbagai daerah lain, seperti Medan, Pekanbaru, Serang, Jakarta, Bandung, Pontianak, Palangkaraya, Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, hingga sebagian besar wilayah Papua.

Sementara itu, cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diperkirakan terjadi di beberapa wilayah seperti Yogyakarta, Banda Aceh, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Mataram. Tak hanya itu, potensi udara kabur juga terpantau di wilayah Bandar Lampung.

BMKG menegaskan bahwa kondisi cuaca ini merupakan hasil kombinasi berbagai faktor atmosfer yang dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap siaga terhadap kemungkinan cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Sebagai langkah antisipasi, BMKG mengimbau masyarakat untuk rutin memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi.

"Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info.bmkg," ujarnya. (Ant/E-4)