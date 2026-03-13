Prakiraan Cuaca Indonesia Sabtu 14 Maret 2026: Waspada Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah

Warga Jakarta bersiaga dengan payung dan jas hujan saat melintasi kawasan ibu kota pada Jumat (6/3/2026).(MI/Agung Wibowo)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang diprediksi melanda sebagian wilayah Indonesia pada Sabtu, 14 Maret 2026. Kondisi ini dipicu oleh aktifnya sejumlah dinamika atmosfer yang meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Analisis Dinamika Atmosfer: Mengapa Cuaca Ekstrem Terjadi?

Berdasarkan data terbaru BMKG, cuaca pada pertengahan Maret 2026 ini dipengaruhi oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yang bergerak ke arah timur melintasi wilayah Indonesia. Selain itu, adanya gelombang Kelvin dan Rossby Ekuatorial yang aktif secara bersamaan memperkuat konsentrasi uap air di atmosfer.

Sistem tekanan rendah yang terpantau di daratan Australia bagian utara juga menginduksi terbentuknya low level jet atau peningkatan kecepatan angin di lapisan bawah atmosfer, khususnya di wilayah perairan selatan Indonesia.

Daftar Wilayah Berstatus Siaga dan Waspada

Untuk Sabtu, 14 Maret 2026, BMKG membagi peringatan dini ke dalam dua kategori utama:

1. Wilayah Status Siaga (Potensi Hujan Sangat Lebat)

Wilayah dalam kategori ini memiliki risiko tinggi terjadinya bencana banjir bandang atau genangan luas:

Kepulauan Bangka Belitung

Maluku

Papua Pegunungan

2. Wilayah Status Waspada (Potensi Hujan Sedang hingga Lebat)

Beberapa wilayah yang perlu mengantisipasi hujan intensitas tinggi disertai kilat/petir:

Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu.

Jawa & Bali: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali.

Kalimantan: Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.

Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Nusa Tenggara: NTB dan NTT.

Papua: Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

Prakiraan Cuaca Kota Besar (Sabtu, 14 Maret 2026) Jakarta: Berpotensi hujan sedang pada siang hingga sore hari.

Bandung: Hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang di sore hari.

Surabaya: Kondisi cerah berawan di pagi hari, potensi hujan ringan di malam hari.

Medan: Cerah berawan dengan suhu udara maksimal 32°C.

Makassar: Waspada hujan lebat disertai angin kencang sepanjang hari.

Panduan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Menghadapi cuaca ekstrem, berikut adalah langkah praktis yang dapat Anda lakukan:

Cek Saluran Air: Pastikan drainase di sekitar rumah tidak tersumbat sampah. Hindari Pohon Besar: Saat terjadi angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame. Pantau Info Real-time: Gunakan aplikasi InfoBMKG untuk melihat radar cuaca terkini. Siapkan Tas Siaga Bencana: Berisi dokumen penting dan obat-obatan.

(E-4)