Prakiraan Cuaca 10 Maret, BMKG Imbau Masyarakat Waspada Hujan Lebat

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Indonesia pada Selasa, 10 Maret 2026. Sejumlah provinsi diinstruksikan masuk dalam status Siaga akibat potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berisiko memicu bencana hidrometeorologi.
Berdasarkan analisis dinamika atmosfer, BMKG menetapkan status Siaga untuk wilayah berikut pada 10 Maret 2026:
Untuk wilayah Jabodetabek, cuaca diprediksi akan didominasi oleh kondisi berawan tebal sejak pagi hari. Namun, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan akan mengguyur pada siang dan sore hari. Wilayah seperti Bogor, Depok, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diminta waspada terhadap kemungkinan hujan singkat yang disertai kilat atau petir.
Selain curah hujan tinggi, BMKG juga memperingatkan adanya potensi angin kencang di beberapa titik strategis, antara lain:
Masyarakat diharapkan tetap memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi InfoBMKG atau kanal resmi lainnya. Bagi pengguna jalan, nelayan, dan warga yang beraktivitas di ruang terbuka, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrem seperti genangan air, luapan sungai, maupun pohon tumbang akibat angin kencang.
|Kota Besar
|Prakiraan Cuaca
|Suhu (°C)
|Jakarta Pusat
|Hujan Ringan
|24 - 29
|Surabaya
|Hujan Sedang
|25 - 31
|Makassar
|Hujan Lebat
|24 - 30
|Kupang
|Hujan Lebat
|24 - 31
