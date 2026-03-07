BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia pada 7 Maret 2026

Ilustrasi(Dok Freepik )

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (7/3). Kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas beberapa bibit siklon tropis yang terdeteksi di sekitar wilayah perairan Indonesia.

Dalam laporan prakiraan cuaca harian, BMKG menyebutkan bibit siklon tropis 92P diperkirakan berada di daratan Australia bagian utara dan bergerak ke arah timur. Sistem ini memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan selatan Nusa Tenggara Timur, wilayah timur Nusa Tenggara Timur, serta Maluku bagian selatan.

Selain itu, bibit siklon tropis 93S diprediksi masih berada di Samudra Hindia selatan Pulau Jawa dengan pergerakan ke arah barat. Sistem ini turut memicu terbentuknya daerah konvergensi di wilayah perairan Samudra Hindia selatan Jawa.

BMKG juga memantau bibit siklon tropis 95W yang diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik sebelah utara Papua Nugini. Sistem ini menyebabkan terbentuknya daerah konvergensi di perairan Pasifik utara Papua.

Kombinasi dari ketiga sistem tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

Wilayah Berpotensi Hujan Lebat

BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah, antara lain:

- Sumatra Selatan

- Bangka Belitung

- Jakarta

- Banten

- Jawa Barat

- Jawa Tengah

- Yogyakarta

- Nusa Tenggara Barat

- Nusa Tenggara Timur

- Kalimantan Selatan

Sementara itu, sejumlah wilayah lain juga diprediksi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Prakiraan Cuaca di Kota-Kota Besar

Untuk wilayah barat Indonesia, BMKG memprakirakan potensi hujan disertai petir di beberapa kota, seperti Tanjung Pinang, Semarang, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Tanjung Selor.

Adapun hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Sementara hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota, di antaranya Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Serang, Surabaya, Pontianak, serta Samarinda.

Untuk wilayah timur Indonesia, hujan petir diprediksi terjadi di Mamuju dan Palu. Hujan sedang berpotensi mengguyur Makassar, Kendari, serta Merauke.

Sedangkan hujan ringan diperkirakan terjadi di Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Beberapa kota lain seperti Denpasar, Mataram, Kupang, Manado, dan Ambon diprediksi mengalami kondisi berawan tebal.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi agar dapat mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi. (E-4)