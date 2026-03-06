Prakiraan Cuaca Jumat, 6 Maret 2026: Waspada Hujan Lebat di Jawa hingga Nusa Tenggara, Dipicu Bibit Siklon Tropis

Ilustrasi(Dok Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat, 6 Maret 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan Bibit Siklon Tropis 90S di Samudera Hindia barat daya selatan Jawa Timur serta Bibit Siklon Tropis 92S di Teluk Karpentaria .

BMKG menjelaskan, Bibit Siklon Tropis 90S memiliki kecepatan angin maksimum 35 knot dengan tekanan minimum 998 hPa dan bergerak ke arah timur. Sistem ini menginduksi terbentuknya low level jet di Samudera Hindia selatan Jawa Timur hingga selatan Nusa Tenggara Barat, serta membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan selatan Banten hingga selatan Nusa Tenggara Barat .

Sementara itu, Bibit Siklon Tropis 92S di Teluk Karpentaria terpantau dengan kecepatan angin maksimum 15 knot dan tekanan 1004 hPa. Sistem ini turut memicu pembentukan low level jet di wilayah sekitarnya. Selain itu, pusat tekanan rendah juga terpantau di Samudera Pasifik utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi di perairan utara Papua .

Kombinasi dinamika atmosfer tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah terdampak. BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur .

Prakiraan Cuaca Kota-kota Besar

Sumatra & Kalimantan

-Hujan Petir: Banjarmasin

-Hujan Ringan: Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Kalimantan

-Berawan Tebal: Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang

Jawa

-Hujan Lebat: Yogyakarta

-Hujan Ringan: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah

Bali & Nusa Tenggara

-Hujan Sedang: Denpasar

-Hujan Ringan: Kupang

-Berawan Tebal: Mataram

Sulawesi

-Hujan Sedang: Manado

-Hujan Ringan: Makassar, Kendari, Mamuju, Palu

-Berawan Tebal: Gorontalo

Maluku & Papua

-Hujan Sedang: Nabire, Jayawijaya

-Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Jayapura, Merauke

-Kabut/Asap: Sorong

BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat dan angin kencang, serta dampak hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui laman resmi bmkg.go.id dan media sosial Info BMKG. (E-4)