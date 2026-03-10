Prakiraan Cuaca Jakarta Selasa 10 Maret 2026: Waspada Hujan Petir Sore Hari

Warga Jakarta bersiaga dengan payung dan jas hujan saat melintasi kawasan ibu kota pada Jumat (6/3/2026).(MI/AGUNG WIBOWO)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026. Berdasarkan laporan terbaru, sebagian besar wilayah Jakarta akan mengawali hari dengan kondisi berawan tebal, namun potensi hujan sedang hingga lebat mengintai pada siang dan sore hari.

BMKG menetapkan status WASPADA untuk wilayah DKI Jakarta menyusul adanya potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu gangguan aktivitas masyarakat dan risiko bencana hidrometeorologi ringan seperti genangan air.

Peringatan Dini BMKG

Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur antara siang hingga menjelang malam hari.

Baca juga : BMKG: Waspada Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jakarta, Hari Ini, Jumat, 27 Februari 2026

Tabel Prakiraan Cuaca Jakarta 10 Maret 2026

Wilayah Pagi Siang/Sore Malam Suhu (°C) Jakarta Pusat Berawan Tebal Hujan Ringan Berawan 24 - 29 Jakarta Utara Berawan Hujan Ringan Berawan 25 - 29 Jakarta Barat Berawan Tebal Hujan Sedang Berawan 24 - 30 Jakarta Selatan Berawan Hujan Petir Hujan Ringan 23 - 31 Jakarta Timur Berawan Hujan Petir Hujan Ringan 23 - 31

Mengapa Cuaca Jakarta Lembap?

Analis cuaca mencatat bahwa kelembapan udara di Jakarta besok akan berkisar antara 70% hingga 95%. Angka yang tinggi ini mengindikasikan kandungan uap air yang jenuh di atmosfer, yang sering kali memicu hujan mendadak dengan intensitas tinggi (hujan konvektif) meskipun matahari sempat muncul di pagi hari.

Selain curah hujan, warga di wilayah pesisir Jakarta Utara juga diminta mewaspadai potensi angin kencang yang bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan hingga 25 km/jam. Kondisi ini dapat mempengaruhi tinggi gelombang di perairan Teluk Jakarta.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dan menyiapkan perlengkapan berkendara yang aman. Pastikan saluran air di lingkungan sekitar tidak tersumbat untuk mengantisipasi luapan air akibat hujan intensitas sedang hingga lebat.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.